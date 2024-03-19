通緝犯迷釣魚買魚餌遭警「擒抱摔」 再被搜出槍彈罪加一等

通緝犯迷釣魚買魚餌慘遭警「擒抱摔」，警再搜出槍彈罪加一等。（民眾提供）

2024/03/19 15:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄吳姓男子（36歲）涉及槍、毒案，被高雄地方法院判刑9年9月，因未到案執行通緝中，且涉及另8件槍、毒案，被高雄、橋頭地檢署通緝中，刑大查出他熱愛釣魚，趁其前往購買釣具時，員警使出「擒抱摔」突襲制伏，同時搜出槍彈，罪加一等，解送歸案前再擴大追查槍毒來源，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

高市刑大偵三隊與鳳山警分局追查通緝犯吳男，發現他經常出入林園區海釣場，上月獲悉他欲往林園區的釣具店，購買魚餌、釣魚具，立即埋伏圍捕，警方見他走進釣具店挑選魚餌，未注意四周已被埋伏員警控制，員警悄然走近他，自其背後使出擒抱摔。

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警方將他摔倒後，拔槍嚇令吳男「不許動」，吳男才放棄掙扎，迅速將他制伏後，員警在他的口袋內搜出折疊刀，並在他的BMW轎車上，查獲25顆子彈，但未發現槍械，便押解吳男回住處搜索，果然查獲1把改造手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

刑大表示，統計113年1至2月，高市共計查獲各式非法槍械18枝，較去年同期增加4枝，彈藥總計查獲519顆，較去年同期增加127枝，警方持續擴大肅槍行動。

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通緝犯迷釣魚買魚餌慘遭警「擒抱摔」，警再搜出槍彈罪加一等。（民眾提供）

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通緝犯迷釣魚買魚餌慘遭警「擒抱摔」，警再搜出槍彈罪加一等。（民眾提供）

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