擁美製衝鋒槍等5槍拒捕／辯亡友寄放…法官3萬交保

呂姓男子（箭頭處）帶已上膛手槍拒捕。 （記者洪定宏翻攝）

2024/03/09 05:30

保三總隊逮人 赫見槍已上膛

〔記者洪定宏、張文川／綜合報導〕擔任八大行業幹部的施姓男子，與同夥呂姓男子涉嫌擁槍自重，圍事特定場所，還涉犯暴力討債為禍地方。警政署保三總隊第二大隊前往緝捕時，呂男不但手槍已上膛，不排除隨時打算火併，還開車衝撞警方，維安特勤隊丟擲兩枚震撼彈壓制後，再破窗逮捕，過程驚險；警方總共起獲五把長短槍，包括美國制式衝鋒槍以及一二七發子彈，火力十分強大。

特勤丟兩枚震撼彈、破窗壓制

全案移送高雄地檢署後，二人說詞與過去檢警查獲擁槍自重份子時的「標準答案」幾無二致，就是辯稱槍彈及改造工具等「都是朋友去世前寄放」，檢方依此認定，涉持有槍彈等重罪的二人拒不吐實，有逃亡及串、滅證之虞，向法院聲請羈押；令人訝異的是，法院以無逃亡及串證之虞，裁定將施、呂二嫌各以十萬元、三萬元交保。檢方認為二人根本未交代清楚槍彈來源，已提出抗告。

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槍彈來源交代不清 檢抗告

保三總隊表示，今年初接獲情資後跟監蒐證，確認卅七歲施男及卅一歲呂男的汽車內，藏有大批槍彈，二月廿九日深夜會同高雄市及桃園市警局、保一總隊維安特勤隊，持搜索票兵分二路，在高雄市鳳山區及前鎮區攔檢圍捕。

保三總隊二大隊指出，專案小組在鳳山攔下呂男，他企圖開車衝撞逃逸，但被維安特勤隊丟擲兩枚震撼彈壓制，然後破窗逮捕，赫見他的手槍已上膛；另外，專案小組等施男走出前鎮某超商後逮捕，在他的汽車內查獲美國制式衝鋒槍。

專案小組在兩輛汽車及施男住處，總共查扣一支美國制式衝鋒槍、三支改造短槍、一支空氣手槍、一二七發子彈、槍管三支、各類刀械、討債本票及改槍工具一批等。

警方查獲美國制式衝鋒槍。（記者洪定宏翻攝）

呂男的同夥施男（著短褲者）也被捕，住處起出大批槍彈刀械。（記者洪定宏翻攝）

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