驚險！保警丟2枚震撼彈逮捕嫌犯 赫見手槍已上膛

警方查獲美國制式衝鋒槍。（讀者提供）

2024/03/08 11:40

〔記者洪定宏／高雄報導〕施姓及呂姓男子被控擁槍自重，不僅暴力討債，也在特定場所圍事，警政署保三總隊第二大隊監控查緝過程驚險，因為呂嫌開車衝撞，所幸保一總隊維安特勤隊丟擲2枚震撼彈壓制後逮捕，但赫見他的手槍已上膛；另在施男的汽車內，查獲美國制式衝鋒槍。

保三總隊第二大隊表示，今年初接獲情資後跟監蒐證，確認37歲施男及31歲呂男的汽車內，藏有大批槍彈，2月29日深夜，會同高雄市及桃園市警局、保一總隊維安特勤隊，持搜索票兵分二路，在高雄市鳳山區及前鎮區攔檢圍捕。

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保三總隊第二大隊指出，專案小組在鳳山攔下呂男，他企圖開車衝撞逃逸，但被維安特勤隊丟擲2枚震撼彈壓制，然後破窗逮捕，赫見他的手槍已上膛；另外，專案小組等施男走出前鎮某超商後逮捕，在他的汽車內查獲美國制式衝鋒槍。

專案小組在2輛汽車及施男住處，共查扣1支美國制式衝鋒槍、3支改造短槍、1支空氣手槍、127發子彈、各類刀械、討債本票、束帶、頭套、槍管3支、鑽孔機、砂輪機、改造槍械工具，但2嫌辯稱都是朋友去世前寄放，且否認所有指控，法院裁定交保。

呂男（右舉手者）持槍，保警維安特勤隊（中）丟2枚震撼彈逮捕。（讀者提供）

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