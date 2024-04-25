嘉市某基金會女董事遭假投資詐騙千萬 涉案律師被收押

嘉義地方法院。（資料照）

2024/04/25 15:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市某基金會女性董事在網路上看到某投資廣告，因而加入網路投資群組，陸續匯出超過千萬元，後來發現被騙而報案；嘉義檢警追查，在台北執業的游姓律師等涉有重嫌，檢方昨指揮嘉義市警察局刑警大隊持搜索票搜索，帶回游姓律師及共犯洪姓男子，深夜複訊後向嘉義地院聲押游姓律師獲准，洪男10萬元交保，並持續追查共犯。

嘉義檢警調查，該名女性董事在網路影音頻道YouTube影片中看到投資廣告，內容是台北某科技公司的投資，點閱觀看後加入投資群組，被假投資話術所騙，匯出多筆百萬元款項，合計超過千萬元，後來發現被詐騙，向嘉義市警方報案。

請繼續往下閱讀...

嘉義地方法院指出，被告游姓律師涉嫌組織犯罪防制條例、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法之犯嫌，有相關證述及金流佐證，依照被告扣案平板中顯示有指導其他涉嫌人的內容，此案尚待追查共犯有多人，後續金流複雜，有事實足認被告因涉犯案而有勾串共犯之虞，若被告未羈押並禁止接見通信，恐造成案情陷於晦暗不明情形，有羈押及禁止接見通信必要，裁定羈押並禁見。

游姓律師涉及洗錢防制法等罪嫌，被害人於偵查中指訴及相關證人證述，被害人遭詐騙數筆款項後續金流流向游姓律師戶頭，且與其他嫌疑人多有交集，依照所扣案的電腦平板中，顯示游姓律師疑有指導其他涉嫌人的內容。

嘉義地院表示，這起詐欺案件尚有許多共犯待追查，後續金流甚為複雜，有事實足認游姓律師有勾串共犯之虞，因此裁定羈押並禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢警查扣的證物。（嘉義地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法