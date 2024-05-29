自由日日Shoot》罕見喪屍毒品未列管 毒團牟暴利無刑責 成隱憂

警方押解販毒集團成員陳文棋（右圖中）等兩名嫌犯，起出大量毒品，包括罕見的喪屍毒品「依托咪酯」粉末。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/29 05:30

毒團摻入電子煙 年輕族群狂吸

〔記者吳仁捷／新北報導〕年輕族群流行電子煙中摻入喪屍毒品「依托咪酯」，尤其，「依托咪酯」尚未列入毒品管制，販賣沒有刑責，是販毒集團的新寵，卻成社會的一大隱憂。新北警方破獲一個販毒集團，起出一百一十三餘公斤安非他命、K他命、梅粉等毒品，黑市價超過三億元，其中還包括罕見的喪屍毒品「依托咪酯」粉末共二十八公斤，警方正擴大追查上游毒源及毒品流向。

警方破販毒集團 驚見喪屍毒品

警方估計，這批毒品約可供應三百七十六萬人吸食，其中尤以國外稱喪屍毒品的「依托咪酯」粉末最為恐怖，由於國內尚未列管，已成為新興毒品替代品，警方研判販毒集團剛進貨，還來不及將粉末製成「依托咪酯」電子煙彈就被查獲。

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依托咪酯成新興毒品替代品 多國列管

新北市警局刑警大隊調查，年初接獲情資，某活躍雙北地區的販毒集團，透過廿二歲男子陳文棋及卅四歲粗工傅天立擔任運送兼倉管員，該集團租用新北市透天厝當毒品倉庫，將毒品藏放轎車作為「行動倉」四處發送毒品。

警方掌握兩人準備轉移陣地，趁陳男現身永和鬧區時逮人，在他車上起出K他命磚、梅粉等毒品，再到中和宜安路的毒品倉庫，起出八十四公斤K他命、六百公克安非他命，最後到中和南勢角一處社區停車場，在車內起出廿八公斤「依托咪酯」，再逮租用透天厝、車位的傅男。

市刑大隊長蕭瑞豪指出，「依托咪酯」主要為麻醉藥成分，具興奮、產生幻覺、酒醉等副作用，販毒集團趁台灣尚未將該藥品列入管制，以毒品替代品對外販售，製成煙油加入電子煙彈後，每毫升價格上看三千元到五千元，但每公斤「依托咪酯」原料只要三萬元到五萬元，暴利逾百倍，加上尚未具刑責，成為販毒集團新寵。

吸食成癮 身體宛如殭屍扭動

警方表示，麻醉藥物「依托咪酯」多國已經列管，長期濫用恐導致具攻擊性等精神疾病，對腦部神經造成不可逆的損害，也會致呼吸道病變等傷害，一旦成癮後宛如殭屍，將無法控制身體、不停抖動到無法講話、身體從腰部對折、或在地上扭來扭去，如同殭屍般詭異行徑而得名，造成民眾身心及國內治安重大隱患。

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小檔案》依托咪酯 國外稱喪屍毒品

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