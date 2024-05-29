自由日日Shoot》依托咪酯 6月審議是否列毒品

新北警方破獲販毒集團，起出大量毒品，包括罕見的喪屍毒品「依托咪酯」粉末（前排最左）。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/29 05:30

未經准許輸入或製造藥品 處10年以下徒刑 併科罰1億

〔記者陳彩玲／台北報導〕含麻醉藥成分的「依托咪酯」，在國外稱為喪屍藥品，各國已開始列管，我國衛福部也於今年五月決議增列為第四級管制藥品，正辦理預告行政作業程序，法務部將在六月召開毒品審議委員會，審議是否列為毒品納管。

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五月增列為第四級管制藥品

食藥署副署長王德原表示，目前我國核有以「依托咪酯」作為主成分的注射劑藥品許可證有二張，分別為「“柏朗”安得力多靜脈注射液(Etomidate-Lipuro)」及「怡拓眠注射劑(Hypnomidate Injection 2 mg/ml)」，適應症為「靜脈注射麻醉劑」；另針對近日電子煙含有依托咪酯成份非法使用情況，為加強管理，衛福部已在今年五月九日召開管制藥品審議會，決議將依托咪酯增列為第四級管制藥品，正辦理預告行政作業程序。

至於未來是否會被列入毒品納管，法務部表示，今年三月法醫研究所提出臨時動議，已請各單位針對依托咪酯提供資料，評估成癮性、濫用性、對社會危害性，確認是否符合毒品要件，目前資料持續蒐集中，預計六月會召開毒品審議委員會，審議是否列入。

依托咪酯雖未被管制，但毒品專組資深檢察官呼籲，若未經准許輸入或製造藥品，已觸犯《藥事法》第八十二條，處十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。

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