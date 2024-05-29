為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日Shoot》依托咪酯 6月審議是否列毒品

新北警方破獲販毒集團，起出大量毒品，包括罕見的喪屍毒品「依托咪酯」粉末（前排最左）。（記者吳仁捷翻攝）

新北警方破獲販毒集團，起出大量毒品，包括罕見的喪屍毒品「依托咪酯」粉末（前排最左）。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/29 05:30

未經准許輸入或製造藥品 處10年以下徒刑 併科罰1億

〔記者陳彩玲／台北報導〕含麻醉藥成分的「依托咪酯」，在國外稱為喪屍藥品，各國已開始列管，我國衛福部也於今年五月決議增列為第四級管制藥品，正辦理預告行政作業程序，法務部將在六月召開毒品審議委員會，審議是否列為毒品納管。

五月增列為第四級管制藥品

食藥署副署長王德原表示，目前我國核有以「依托咪酯」作為主成分的注射劑藥品許可證有二張，分別為「“柏朗”安得力多靜脈注射液(Etomidate-Lipuro)」及「怡拓眠注射劑(Hypnomidate Injection 2 mg/ml)」，適應症為「靜脈注射麻醉劑」；另針對近日電子煙含有依托咪酯成份非法使用情況，為加強管理，衛福部已在今年五月九日召開管制藥品審議會，決議將依托咪酯增列為第四級管制藥品，正辦理預告行政作業程序。

至於未來是否會被列入毒品納管，法務部表示，今年三月法醫研究所提出臨時動議，已請各單位針對依托咪酯提供資料，評估成癮性、濫用性、對社會危害性，確認是否符合毒品要件，目前資料持續蒐集中，預計六月會召開毒品審議委員會，審議是否列入。

依托咪酯雖未被管制，但毒品專組資深檢察官呼籲，若未經准許輸入或製造藥品，已觸犯《藥事法》第八十二條，處十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日Shoot》罕見喪屍毒品未列管 毒團牟暴利無刑責 成隱憂
2024/05/29 05:30

自由日日Shoot》罕見喪屍毒品未列管 毒團牟暴利無刑責 成隱憂

18勁旅角逐玉山盃 吳念庭羅國龍聲援

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播