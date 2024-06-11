中國公仔電子煙 疑摻毒物 加強查緝

中國公仔型電子煙五花八門，容易吸引青少年購買，但內容也可能添加大麻煙油或喪屍毒品「依托咪酯」。 （民眾提供） 近期網路上出現販售中國公仔型電子煙訊息。（取自網路）

2024/06/11 05:30

憂含大麻煙油或喪屍毒品 危害年輕族群

〔記者陸運鋒／台北報導〕近來網路及市面上，出現公仔外型的中國拋棄式電子煙，由於外型可愛特殊，已在年輕人間漸起風潮；警方指出，電子煙不但本身就已經違法，其內容物更可能添加含毒品成份的大麻煙油或喪屍毒品「依托咪酯」，呼籲年輕民眾勿因一時好奇自毀前程，同時加強查緝。

據了解，修法前各大拍賣網站，只要搜尋「糖果」、「一次性」、「SPII」等關鍵字，就可找出電子煙相關商品，起初電子煙外型與紙菸相似，但無法增添煙油，後改良為可充電及調整霧化器功率，噴出有造型的煙霧，近來演變為機身與煙彈分離或是拋棄式的電子煙。

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青少年違法吸電子煙攀升

資深刑警表示，青少年吸食紙菸率逐年下降，但吸食違法的電子煙率卻倍數攀升，而近來更有不肖商人，販售外型令青少年趨之若鶩的中國公仔型電子煙，內容物除了可增添多樣化口味，甚至可能添加大麻煙油，不但觸法，對國人健康而言有更高的殺傷力。

警方指出，來自中國的玩具型、公仔型的電子煙，抽完可直接丟棄，若添加大麻煙油，黑市價格從六千元至一萬元不等，也可能加入被稱為喪屍毒品的「依托咪酯」，至於一般型電子煙只需憑著肉眼，即可看見煙彈內有無液體，公仔型拋棄式電子煙外觀難以察覺，會加強查緝。警方說，近期查獲的大麻煙油，許多是中國快遞包裹郵寄來台灣，其中有利用糖果、餅乾作為掩飾，但包裝內卻夾藏大麻煙油；還有以電子煙濾嘴名義申報來台卻夾藏大麻煙油，甚至有嫌犯向中國賣家購買電子煙油，偽裝成機油桶後引進台灣，再包裝成國外電子煙油販售，牟取不法獲利數百萬元。

此外，同樣有嫌犯利用加熱方式，將大麻及其他混合物濃縮成油狀，填入電子煙專用煙彈後，於社群軟體或面交販售，均依違反藥事法及販賣禁藥罪移送偵辦。

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