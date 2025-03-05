朝野協商總預算、財劃法覆議案處理時間沒共識 韓國瑜：院會表決

中央政府總預算、財劃法覆議案朝野協商沒共識，立法院長韓國瑜宣布兩案處理時間由院會表決。（記者塗建榮攝）

2025/03/05 17:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天召開朝野協商，討論總預算和財劃法覆議案處理時間，由於朝野沒有共識，韓國瑜宣布，兩案處理時間由院會表決。

立法院今天研商行政院針對立法院三讀通過「中華民國114年度中央政府總預算案」和「財政收支劃分法修正條文」覆議案，以及憲法法庭審理民進黨團就「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條條文」聲請釋憲案。

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民進黨團總召柯建銘認為，保險起見應該在3月12號之前完成，「我們絕對不會用任何小手段來阻礙這個程序進行」，認為兩案應該要花4天處理，1案2天，但他也說，若在野黨團不同意，那就去院會表決。而國民黨團、民眾黨團認為時間不多，一案花1天，共2天處理即可。

覆議案的部分，藍、白黨團主張，3月11日行政院長來立法院詢答、報告，依照政黨比例，藍綠白立委各派7位、6位和1位，每位立委質詢時間15分鐘，3月12日表決。

柯建銘發言不斷，韓國瑜多次向柯建銘「謝謝」，盼他不要再發言，不過多次被柯建銘懟回去，「不要跟我說謝謝」，還批國民黨團總召傅崐萁中途落跑，韓國瑜只會講謝謝。

國民黨團書記長王鴻薇受不了柯建銘持續發言，直說時間差不多了，民眾黨團副總召張啓楷附和，要柯建銘不要扣別人帽子，還扯習近平，王也不滿嗆，「你再講下去我們會質疑你的身體狀況出問題了」，遭民進黨幹部嗆不要人身攻擊。

民進黨團總召柯建銘出席朝野協商。（記者塗建榮攝）

國民黨總召傅崐萁出席朝野協商。（記者塗建榮攝）

民眾黨立委張啟楷出席朝野協商。（記者塗建榮攝）

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