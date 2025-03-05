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    大陸冷氣團明報到 至下週日清晨「回到冬天」

    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/03/05 17:24

    〔記者蔡昀容／台北報導〕大陸冷氣團明天（6日）報到，影響到下週日（9日）清晨。中央氣象署預報，這幾天會有「回到冬天」的感覺，最冷時間點落在週五清晨，最低下探13度。

    氣象署預報員官欣平表示，明天大陸冷氣團報到，並影響到下週日清晨，最冷時間點預計落在週五清晨。這段期間各地低溫，中部以北及宜蘭可降至13至15度，中南部15、16度，花東15至17度；白天溫度，北部15至18度，中部約20度，南部約24度。週日白天開始回溫。

    天氣方面，官欣平指出，受到華南雲雨區影響，接下來至週五，各地都有機會下雨，並呈現「一波波」的降雨型態，雨下一波之後，會暫停一段時間，之後再繼續下雨。

    官欣平表示，週六至週日清晨偏向迎風面降雨型態，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他地區多雲；週日白天開始，基隆北海岸、大台北地區、東半部有雨。

    下週一（10日）至週三東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲。

    官欣平提醒，風力也有增強趨勢，氣象署發布陸上強風特報警示，範圍包括台南以北多數沿海地區，可能有6級以上平均風或8級以上陣風出現，澎湖則可能有9級以上平均風或11級以上陣風出現，請民眾留意。

    今明兩天降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    今明兩天降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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