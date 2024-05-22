防捷運再喋血 高捷今起至5/27每天增逾百警力維安

為了防範捷運再發生喋血案，高市警方自22日起至27日，每天增逾百警力維護高雄捷運治安。（記者黃良傑攝）

2024/05/22 14:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄就讀的20歲洪姓護專生於台中隨機砍人，行兇之日恰為北捷喋血案10週年，捷運安全再度引發民眾憂心，高雄警方為免仿效歪風，今天起每日動員上百警力，包括捷警隊、保大特警、刑大刑警，以及各轄分局員警巡邏捷運，增加見警力至27日，再視治安情況調動。

中捷喋血兇嫌洪男家住屏東在高雄就讀，選擇搭高鐵到台中市捷運隨機砍人，兇器則在高雄市路竹區五金行購買，高雄警方憂心仿效，加強高雄捷運的維安工作，規劃保護捷運乘客安全網，從今（22）日起每天動員上百名警力巡護捷運乘客。

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警方規劃捷運車廂內、外治安加強維護，除了捷警隊以2小時1班，由25網增加至50網，採雙警巡邏方式，分別由第1節及第3節車廂進入車廂內，增加見警率；保大支援特警每日60人次，針對美麗島站、左營站、哈瑪星站等主站體，加強穿堂、月台巡查。

另捷運各站所屬轄管的分局，也出動排班制服員警巡邏，除了針對站體、月台加強巡邏，也會進入捷運車廂內，隨車於轄區各站上下巡查，增加警力巡邏密度；刑大也派人排班巡護捷運安全，統計投入捷運車廂及站體治安警力，每日超過百人次。

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