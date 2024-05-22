中捷砍人案》議員批捷警20分才到場 列車緊急通話鈕如虛設

市議員陳俞融（左起）、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、謝家宜聯合質詢。（記者張軒哲攝）

2024/05/22 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運昨日發生驚悚砍人濺血案件，造成3人受傷，搭捷運的安全問題引起各界關注。今日下午市議員蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜聯合質詢，陳俞融痛批，洪姓護專生11點14分開始揮刀傷乘客，捷運警察居然20分後才到場。列車緊急通話鈕形同虛設，市府與捷運警察毫無作為，是因為有英勇市民抵抗嫌犯，才未釀成重大傷亡。

陳俞融質詢警察局長李文章昨日台中捷運事件處理流程，李文章表示，昨日他在議會列席質詢，是11點半接獲告知捷運發生案件。警方11點17分接獲報案，市政所警察11點23分趕到現場，捷運警察11點34分到現場。

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陳俞融說，就算每兩站配置警察，捷運警察配備訓練不足，跟一般民眾有什兩樣，捷運警察功能何在？

警察局說明，因應捷運各項突發事故及路線跨越多個警察分局轄區等特殊性，警察局訂有轄區分局捷運警察隊支援規定，結合沿線6個分局、11個派出所，共同發揮警力及時趕赴現場的效果。此次事件由第六分局市政派出所員警獲報後6分鐘內趕赴現場；同時，各捷運站管轄派出所也將捷運站體納入重點巡邏線，加強巡簽及守望，提升見警率，全力維護旅客安全。

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