為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中捷砍人案》議員批捷警20分才到場 列車緊急通話鈕如虛設

市議員陳俞融（左起）、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、謝家宜聯合質詢。（記者張軒哲攝）

市議員陳俞融（左起）、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠、謝家宜聯合質詢。（記者張軒哲攝）

2024/05/22 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運昨日發生驚悚砍人濺血案件，造成3人受傷，搭捷運的安全問題引起各界關注。今日下午市議員蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、謝家宜聯合質詢，陳俞融痛批，洪姓護專生11點14分開始揮刀傷乘客，捷運警察居然20分後才到場。列車緊急通話鈕形同虛設，市府與捷運警察毫無作為，是因為有英勇市民抵抗嫌犯，才未釀成重大傷亡。

陳俞融質詢警察局長李文章昨日台中捷運事件處理流程，李文章表示，昨日他在議會列席質詢，是11點半接獲告知捷運發生案件。警方11點17分接獲報案，市政所警察11點23分趕到現場，捷運警察11點34分到現場。

陳俞融說，就算每兩站配置警察，捷運警察配備訓練不足，跟一般民眾有什兩樣，捷運警察功能何在？

警察局說明，因應捷運各項突發事故及路線跨越多個警察分局轄區等特殊性，警察局訂有轄區分局捷運警察隊支援規定，結合沿線6個分局、11個派出所，共同發揮警力及時趕赴現場的效果。此次事件由第六分局市政派出所員警獲報後6分鐘內趕赴現場；同時，各捷運站管轄派出所也將捷運站體納入重點巡邏線，加強巡簽及守望，提升見警率，全力維護旅客安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷砍人案》捷警搭小黃衝現場 市警局：18車站僅4站配警用機車
2024/05/22 13:32

中捷砍人案》捷警搭小黃衝現場 市警局：18車站僅4站配警用機車
中捷緊急求救對講機長按3秒才能通話 盧秀燕：研議縮短秒數
2024/05/22 13:25

中捷緊急求救對講機長按3秒才能通話 盧秀燕：研議縮短秒數

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
兇嫌帶3把刀趴趴跑 中捷︰站區不考慮裝金屬探測器
2024/05/22 13:39

兇嫌帶3把刀趴趴跑 中捷︰站區不考慮裝金屬探測器
中捷砍人案》「班班列車有警察」 轄區警所加強站體巡簽守望
2024/05/22 13:20

中捷砍人案》「班班列車有警察」 轄區警所加強站體巡簽守望

女神代言美白保養品 驚爆得獎內幕！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播