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中捷砍人案》「班班列車有警察」 轄區警所加強站體巡簽守望

無差別砍人後，中捷「班班列車有警察」。（警方提供）

無差別砍人後，中捷「班班列車有警察」。（警方提供）

2024/05/22 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運昨天驚傳無差別砍人事件，市警局表示，即日起除「班班列車有捷警」，增加員警服勤時數以及巡邏班次，另也將由沿線的派出所線上巡邏警力，加強捷運站體巡簽及守望勤務，而今天搭捷運的民眾，有人「怕怕的」，有人直說不在乎，反應兩極。

中捷喋血案發後，為安定民心，防止不法仿傚及提升民眾搭乘捷運安全感，捷警隊立即加強勤務作為，增加員警服勤時數，務必「班班有捷警」每班列車均有隨車員警防護，並協同捷運公司保全人員交叉巡邏，加強專責護車勤務；另鑑於捷運系統具有高架、車廂移動、密閉等特性，面對不法攻擊，呼籲乘客應做好自身防護。

如以隨身背包等物保護身體，並立即按壓列車緊急按鈕通知行控人員或撥打110電話報案，捷警隊獲報後將立即調派警力到場查處及逮捕犯嫌。

市警局同時強調，即日起也要求各捷運站管轄區派出所線上巡邏警力，加強捷運站體巡簽及守望勤務，整合發揮最大見警率，消除捷運站體及列車安全防護的空隙，全力維護旅客的安全。

有曾在北部服務的台中官警說，當年北捷鄭捷隨機砍人事件發生後，除捷運站周邊派出所於捷運營運各時段巡簽捷運站內巡邏箱，轄內有捷運站分局，則由各分局所屬派出所輪流派2員，於每小時30分至50分至車廂內隨車執行安全維護守望勤務，落實「班班列車有警察」。

中捷沿線的派出所線上巡邏警力，即日起加強捷運站體巡簽及守望勤務。（記者許國楨攝）

中捷沿線的派出所線上巡邏警力，即日起加強捷運站體巡簽及守望勤務。（記者許國楨攝）

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