7/22 威力彩頭獎、貳獎又摃龜！今彩539頭獎開2注 獎落新北

22日開獎的第113000059期威力彩頭獎、貳獎又摃龜；第113000175期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2024/07/22 22:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月22日開獎的第113000059期威力彩頭獎、貳獎摃龜；第113000175期今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區中正路264號1樓「億萬來彩券行」、新北市新莊區福營路376號「福贏投注站」開出，每注可得800萬元。

第113000059期威力彩中獎號碼為「第一區：11、14、17、31、32、38。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共54注中獎，每注可得2萬元；伍獎共221注中獎，每注可得4000元；陸獎共1652注中獎，每注可得800元；柒獎共3210注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9162注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3072注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3724注中獎，每注可得100元。

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第113000175期今彩539中獎號碼為「06、20、26、30、34」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共6551注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5152注中獎，每注可得50元。

第113000175期39樂合彩中獎號碼為「06、20、26、30、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共208注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬929注中獎，每注可得1125元。

第113000175期3星彩中獎號碼為「850」，壹獎共66注中獎，每注可得5000元。

第113000175期4星彩中獎號碼為「4179」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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