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中捷砍人案》預謀？兇嫌洪生一週前買刀 砍人前嗑8粒鎮定劑

年僅20歲的洪姓護專生，昨天（21日）在台中捷運車廂內持3把刀隨機砍人被制伏。（記者張瑞楨翻攝）

年僅20歲的洪姓護專生，昨天（21日）在台中捷運車廂內持3把刀隨機砍人被制伏。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/22 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的洪姓護專生，昨天（21日）在台中捷運車廂內持3把刀隨機砍人被制伏，警方發現他案發前，曾把手提袋行李，放置水安宮捷運站的置物櫃，裡面主要裝有鎮定劑等5種藥劑，他再到廁所內一口氣狂嗑8粒鎮定劑，隨後再搭北上捷運列車行兇，這也可能是他被制服逮捕後，雖高喊「我會痛」，卻又情緒激動而一度無法偵訊之因，至於他身上3把刀，早於一週前即購置，顯示他可能預謀一段時間。

洪生的父母親雖強調，自己兒子已經成年，要為自己的行為負責，但也為兒愛子聘請律師，警方正在偵訊中，他為何專程從高雄到台中市犯罪，其犯罪動機為何？目前釐清中。

中市警局六分局調查，洪生早於19日傍晚6時13分，就搭高鐵從台南站到台中市，搭計程車入住中市知名汽車旅館，住宿2天之後，昨天（21日）上午10時39分搭乘計程車，於11時3分抵達水安宮，把背包放在置物櫃，再到3樓廁所吃8粒鎮定劑，13分進入車廂，約2分鐘揮刀砍人，15分乘客猛按警報，16分列車抵達市府站，中市警局六分局馳抵的員警，將被打趴的洪生上銬逮捕。

至於他身上一把菜刀與兩把水果刀，調查顯示，是一週前在高雄市路竹區的五金行購買，顯示他可能預謀一段時間。

洪生父母親已將聘請律師為兒子辯護，父母強調不知兒子跑到台中市犯案，是接到警方通知才知道兒子出事，母親一度難過得掩面落淚。

洪生身上帶3把刀，19日傍晚投宿中市摩鐵畫面。（警方提供）

洪生身上帶3把刀，19日傍晚投宿中市摩鐵畫面。（警方提供）

洪生把行李放水安宮站置物櫃畫面，裡面主要是5種藥物。（警方提供）

洪生把行李放水安宮站置物櫃畫面，裡面主要是5種藥物。（警方提供）

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