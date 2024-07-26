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最高法院指標性判決！塵爆案15死484傷 八仙樂園須連帶賠償

八仙塵爆案15死、484傷，最高法院今作出指標性判決，認八仙樂園也應負起賠償責任。（資料照）

八仙塵爆案15死、484傷，最高法院今作出指標性判決，認八仙樂園也應負起賠償責任。（資料照）

2024/07/26 19:10

〔記者溫于德／台北報導〕9年前新北市八仙樂園「彩色派對」粉塵爆炸案釀15死、484傷，主辦派對的「玩色創意」負責人呂忠吉被依過失致死罪判刑5年定讞，去年7月已刑滿出獄。民事部分，最高法院民事第8庭今就3件求償做出判決，確認八仙公司並非單純提供場所，因此須負起連帶賠償責任，此見解將約束尚未宣判的個人或團訟求償案件。

民事一、二審過去審理八仙塵爆求償案，大多認定呂忠吉及其兩間公司玩色創意、瑞博國際整合行銷，均應負起連帶賠償責任，但八仙僅出租場地，時任董座陳柏廷等人分別因無義務確保活動安全、避免塵爆發生等理由，都不必賠償。

最高法院今指出，企業經營者比起消費者更具有專業知識、資訊、技術、經驗等，故基於消費者保護法立法意旨，應該由企業經由者承擔比較重的「服務安全欠缺責任」，同時不能由企業經營者透過契約把這個責任轉嫁給他方單獨負擔，以減免自己的責任。

也就是說，八仙公司雖與瑞博國際簽訂租賃契約，然八仙把部分場地租給瑞博國際舉辦彩色派對，仍應負起損害賠償責任。

至於3件求償案的原告分別為楊曜隆、王怡蓁與林沛茹。楊男因塵爆而瘦有全身燒燙傷58％，二審原免除八仙、陳柏廷、總經理陳慧穎、灑粉工讀生沈浩然、志工盧建佑等人的賠償責任，玩色、瑞博、呂忠吉則應負起連帶賠償責任；最高法院今將八仙免賠部分廢棄，代表陳柏廷、陳慧穎、沈浩然、盧建佑均確定免賠，其餘原本遭判賠的被告均因未上訴三審已確定。

王怡蓁、林沛茹部分，兩人分別全身受有燒燙傷69％、53％，二審均認定八仙公司應負起賠償責任，但最高法院指八仙曾於二審否認有過失，二審卻未依消保法規定進行審酌，故也將這兩案廢棄發回。

最高法院大法庭今另裁定，依公司法規定，對公司負責人請求損害賠償時，一旦請求權消滅時效，應適用民法第197條第1項的2年時效規定，代表時任八仙公司總經理的陳慧穎面對上述三件求償案，均確定免賠。

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