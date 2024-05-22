中捷砍人案》英雄還有他 黑衣大叔擋刀畫面曝光

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，昨日網路瘋傳車廂內有27歲許姓男子奮力抵抗兇手的畫面，不過後續也有其他網友分享，表示當時車上還有另一名身穿黑衣的男子協助擋下揮刀的兇嫌，畫面曝光後也讓網友大讚。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2024/05/22 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，網路瘋傳車廂內有27歲許姓男子奮力抵抗兇手的畫面，引發外界關注。不過後續也有其他網友分享，表示當時車上還有另一名身穿黑衣的男子協助擋下揮刀的兇嫌，畫面曝光後也讓網友大讚「大叔也是本場MVP，沒有他後續應該更多人受傷」、「黑衣哥！讚」。

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，20歲洪姓男子在水安宮站進入第二節車廂後不久就開始行兇，透過網友瘋傳的影片可看到，當時洪男持刀不斷揮舞，看上去非常危險，所幸有民眾挺身而出制伏他，才未釀成更重大的傷亡。

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不過除了外界都知道的「長髮哥」外，也有網友在臉書社團「爆料公社」發文，指當時他朋友也在車上，並直呼「我今天差點失去一個好朋友（黑衣男子）...」、「我再也不會叫他減肥了」。透過短短14秒的影片可看到，行兇的洪男持刀快步朝民眾靠近，許男及一名黑衣男子一起急速向後閃避，隨即洪男將刀高舉過頭刺來，黑衣男子則是趕忙出手進行抵抗，情況非常驚險。不過用來錄影的手機似乎也在過程中掉落在地，因此沒拍到後續畫面。

這番話面曝光後也再度引發網友熱議，網友紛紛表示「黑衣服的大叔超坦，直接壓上去」、「空手入白刃的大叔嗎？」、「這影片真的好驚悚」、「畫面裡的每一位出手制止他的人都很勇敢」、「制伏他的黑色衣服大叔真的很勇敢」。

也有網友直言「那種拿刀姿勢，擺明就是要刺殺人」、「現場的人每個都是英雄，都好勇敢」、「這種人如果跑到小學幼稚園怎麼辦？」、「真令人難過！殺人的送醫還敢喊不想死⋯憑什麼」、「其實也要感謝那個最後壓制他的灰色衣服大叔」。

另也有網友說「真的不要再說雨傘先生的不是，換成當下是你們，你們願意站出來嗎」，因為在先前瘋傳的影片中，有持雨傘的民眾一度打到「長髮哥」，引發部分網友不滿質疑是「豬隊友」。

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