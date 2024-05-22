為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中捷砍人案》英雄還有他 黑衣大叔擋刀畫面曝光

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，昨日網路瘋傳車廂內有27歲許姓男子奮力抵抗兇手的畫面，不過後續也有其他網友分享，表示當時車上還有另一名身穿黑衣的男子協助擋下揮刀的兇嫌，畫面曝光後也讓網友大讚。（圖擷自臉書「爆料公社」）

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，昨日網路瘋傳車廂內有27歲許姓男子奮力抵抗兇手的畫面，不過後續也有其他網友分享，表示當時車上還有另一名身穿黑衣的男子協助擋下揮刀的兇嫌，畫面曝光後也讓網友大讚。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2024/05/22 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，網路瘋傳車廂內有27歲許姓男子奮力抵抗兇手的畫面，引發外界關注。不過後續也有其他網友分享，表示當時車上還有另一名身穿黑衣的男子協助擋下揮刀的兇嫌，畫面曝光後也讓網友大讚「大叔也是本場MVP，沒有他後續應該更多人受傷」、「黑衣哥！讚」。

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，20歲洪姓男子在水安宮站進入第二節車廂後不久就開始行兇，透過網友瘋傳的影片可看到，當時洪男持刀不斷揮舞，看上去非常危險，所幸有民眾挺身而出制伏他，才未釀成更重大的傷亡。

不過除了外界都知道的「長髮哥」外，也有網友在臉書社團「爆料公社」發文，指當時他朋友也在車上，並直呼「我今天差點失去一個好朋友（黑衣男子）...」、「我再也不會叫他減肥了」。透過短短14秒的影片可看到，行兇的洪男持刀快步朝民眾靠近，許男及一名黑衣男子一起急速向後閃避，隨即洪男將刀高舉過頭刺來，黑衣男子則是趕忙出手進行抵抗，情況非常驚險。不過用來錄影的手機似乎也在過程中掉落在地，因此沒拍到後續畫面。

這番話面曝光後也再度引發網友熱議，網友紛紛表示「黑衣服的大叔超坦，直接壓上去」、「空手入白刃的大叔嗎？」、「這影片真的好驚悚」、「畫面裡的每一位出手制止他的人都很勇敢」、「制伏他的黑色衣服大叔真的很勇敢」。

也有網友直言「那種拿刀姿勢，擺明就是要刺殺人」、「現場的人每個都是英雄，都好勇敢」、「這種人如果跑到小學幼稚園怎麼辦？」、「真令人難過！殺人的送醫還敢喊不想死⋯憑什麼」、「其實也要感謝那個最後壓制他的灰色衣服大叔」。

另也有網友說「真的不要再說雨傘先生的不是，換成當下是你們，你們願意站出來嗎」，因為在先前瘋傳的影片中，有持雨傘的民眾一度打到「長髮哥」，引發部分網友不滿質疑是「豬隊友」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷砍人案燒到廢死聯盟 臉書遭灌爆
2024/05/21 22:28

中捷砍人案燒到廢死聯盟 臉書遭灌爆
中捷砍人案》洪嫌社群被挖出有政治性PO文
2024/05/21 23:50

中捷砍人案》洪嫌社群被挖出有政治性PO文

熱錢引爆林口熱度 商用不動產新顯學
中捷20歲兇嫌無差別砍人 前環保署長魏國彥親眼目睹
2024/05/21 14:52

中捷20歲兇嫌無差別砍人 前環保署長魏國彥親眼目睹
中捷砍人案》生死一線畫面曝！ 乘客驚恐衝出車廂逃命
2024/05/21 18:41

中捷砍人案》生死一線畫面曝！ 乘客驚恐衝出車廂逃命
英勇救全車！中捷長髮哥動完手術報平安 急籲勿受騙捐款
2024/05/21 22:06

英勇救全車！中捷長髮哥動完手術報平安 急籲勿受騙捐款
中捷砍人案》凶嫌專程到台中犯案時間點敏感 親友曝他熱衷政治
2024/05/21 23:35

中捷砍人案》凶嫌專程到台中犯案時間點敏感 親友曝他熱衷政治
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播