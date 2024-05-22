中捷砍人案》英雄！ 網友致敬這9人 台中市將公開表揚

台中市長盧秀燕今早受訪指出，會在治安會議表揚英勇市民乘客，會給予終身免費台中捷運。 （記者張軒哲攝）

2024/05/22 11:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運綠線列車昨（21）日上午發生車廂濺血事件，所幸包括涉嫌行凶的20歲洪姓男護專生共3人受傷，多位乘客當下冒險制止、成功制伏嫌犯，讓傷害減到最低。網路上流傳的影片可見多名英勇乘客齊心壓制洪嫌，有網友仔細分析影片中長髮男、短褲男、傘哥、黑衣大叔、黑衣大姊、白帽女、藍衣女、刺青男以及攝影者等英雄，台中市長盧秀燕今逐一點名致敬。

台中捷運這起驚悚事件讓國人憶及10年前台北捷運鄭捷事件的傷痛。國民黨台中市議員陳本添今在議會質詢，也稱讚除了綁著馬尾的長髮哥許瑞顯，還有其他女乘客也很勇敢，建議可以請這些英雄到市議會接受公開表揚。

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網路紅人「Cheap」根據車廂影片分解畫面，整理出見義勇為「十大乘客」，但有網友發現，名單中有兩個是同1人，其實只有9人。

「Cheap」列出的乘客中，首先是「長髮男」許瑞顯，儘管渾身是傷、仍全場參與肉搏，可封為全車超人；其次是成功奪刀的「短褲男」；第三是「雨傘哥」，一開始打了「長髮男」許瑞顯幾下，被指「誤傷友軍」，卻也勇敢挺身。「黑衣大叔」上前奪刀、「黑衣大姊」在旁協助，奪刀雙人組可說是合作無間；此外，「白帽女」一陣狂搥、「藍衣女」狂捏凶嫌耳朵，較晚出手的「刺青男」全力輸出，此時還有「短髮男」用刀背攻擊（網友指出就是成功奪刀的「短褲男」）；最後是「攝影者」，戲稱英勇拍攝可獲普立茲獎。

網友整理出最關鍵長髮男許瑞顯全場肉搏，渾身是傷，是大家心中的超人。台中市長盧秀燕表示，非常感謝多名英勇乘客齊力壓制，會在治安會議表揚這些市民乘客，會給予終身免費台中捷運。

網友盤點多名中捷英勇乘客。（記者張軒哲翻攝）

台中市議員陳本添稱讚中捷乘客英勇。（記者張軒哲攝）

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