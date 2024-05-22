中捷砍人案》英勇長髮哥肉搏凶嫌 母親淚讚：以你為榮

許瑞顯長髮飄逸，在中捷車廂內英勇救人。（圖擷取自臉書）

2024/05/22 09:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中捷運昨發生車廂內砍人案震驚社會，在事件中奮力抵抗凶手的27歲許瑞顯也備受各界讚譽，不過他在個人社群更新動態時提醒，有詐騙集團模仿他的大頭貼及設立帳號，企圖藉此詐騙，希望外界留意。他今晨也發文感謝外界的關心；許瑞顯的母親也在凌晨發文，除了感謝神明守護，也大聲說「兒子我以你為榮」！

台中捷運綠線昨天上午發生隨機砍人案，20歲洪姓男子在水安宮站進入列車第二節車廂後不久，就拿出預藏的刀具作案，中捷行控中心於11點14分左右接獲乘客透過緊急對講機通報。在制止嫌犯行兇過程中，包括2名乘客及嫌犯共有3人受傷，其中17歲呂姓高中生被砍到肩部肌肉和肋骨斷裂，肺部也有傷到；奮力抵抗的27歲許姓男子雖然臉部中刀，但也負傷與洪男扭打，救了自己也救下全車乘客。

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由於許男留有一頭長髮，在事發後也被外界稱為長髮哥，平時是健身教練，他在個人IG也陸續更新動態，除了透露在就醫進行手術後，確認沒有生命危險，也表示有詐騙集團盜取他的頭貼設立假帳號騙錢，他為此呼籲外界「我目前沒有及缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊」，並無奈表示「沒想到我也有被抄的這一天」。

許男在今晨4點多也再次發文「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久。然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

此外，許男的母親今晨也發文表示，在醫院急診室見到兒子臉上刀傷見骨時，淚水忍不住掉下來，「反倒是兒子一直安慰我」。她也表示「感恩大神守護，此劫過了，迎向泰來」，並透露「看到網路上眾多的中捷影片，身為母親的我還是會害怕」，不過與此同時他也大讚兒子見義勇為，並直言「兒子我以你為榮！」

台中捷運昨發生車廂內砍人案震驚社會，在事件中奮力抵抗兇手的27歲許瑞顯也備受外界讚譽，他今晨也發文感謝外界的關心。（圖擷自IG）

台中捷運昨發生車廂內砍人案震驚社會，在事件中奮力抵抗兇手的許瑞顯也廣受外界讚譽，不過他在個人社群更新動態時提醒，有詐騙集團模仿他的大頭貼及設立帳號，企圖藉此詐騙，希望外界留意。（圖擷自IG）

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