中捷砍人案》長髮哥許瑞顯現況曝！ 回憶肉搏過程「緊抓刀子抵抗」

許瑞顯臉部被砍，左臉9公分傷口且刀傷及骨，顴骨斷裂，嘴唇也有3公分傷口，臉部包著紗布仍腫脹不已。（記者蔡淑媛攝）

2024/05/22 12:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運昨發生車廂內砍人案震驚社會，遭嫌犯砍傷臉仍奮力抵抗凶手的27歲許瑞顯備受各界讚譽，今天他受訪謙稱，自己運氣好還能動手抵抗，出於反射動作，被砍後他緊抓著刀子，怕再被砍第二刀，因此要搶到刀子，一開始只有他抵抗「覺得很無助」，但喊人幫忙後大家幫忙一起制伏兇嫌，「在捷運到站開門前嫌犯已經被打趴。」

許瑞顯臉部被砍，左臉有長達9公分傷口，刀傷及骨，顴骨弓斷裂，已經縫合及內固定，嘴唇也有3公分傷口，臉部包著紗布仍腫脹，他回憶當時情形說，洪嫌與他都是在水安宮站上車，一上車就看到背著背包的洪嫌，原本坐在他隔壁位子，卻又起身離開，讓人覺得奇怪，但也特別注意，沒想到對方持菜刀砍他。

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許瑞顯說，被砍後本能抓著刀子，怕再被砍第二刀，因此緊抓住刀子，他想搶刀，但搶不掉，於是喊了3、4聲要人幫忙，後來有其他大哥一起來搶刀子，洪嫌一開始拿像斬骨刀的大刀，他被砍到後大家搶到那把，洪嫌還預藏水果刀在口袋，後來掉在地上，他在搶刀時手也受傷。

許瑞顯說，一開始只有他與洪嫌搏鬥搶刀，覺得很無助，後來有一個大哥帶頭加入，大家都加入壓制洪嫌，因此車到站開門後，嫌犯已經被打趴了，他也被問及過程被另名乘客誤以為是嫌犯，拿雨傘一直戳他，但他認為對方也是想幫忙，只是被誤認覺得滿好笑的。

昨天中捷隨機砍人事件發生在北捷鄭捷事件後10年同日，許瑞顯說，自己運氣好，當時鄭捷行兇時大家沒有適當時機反抗，還好這次自己受傷沒有傷到神經、眼睛，還能浴血抵抗，大家也都加入對抗行列。

許瑞顯是健身教練，他說今年因中捷事受傷，希望出院後繼續練習，仍會參加比賽，但今年成績應該會受影響。

許瑞顯的媽媽對兒子傷勢很是不捨，直呼搭個捷運覺得怎麼會發生這種事，很捨不得；今天上午中捷也派員到醫院慰問。

林新醫院表示，許瑞顯臉部傷勢經縫合及內固定，由於傷口較大，之後要做美容手術。

中捷派員到病房探視許瑞顯。（記者蔡淑媛攝）

中捷派員到病房探視許瑞顯。（記者蔡淑媛攝）

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