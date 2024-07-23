獨家》115搶3！台中當鋪牌價破350萬 中籤如中樂透

台中市近期開放3張當鋪牌照抽籤，中籤率還不到3%。（記者許國楨攝）

2024/07/23 00:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市人口突破285萬大關，市警局因應當鋪業法規定開放3張當鋪牌照，經統計共115人符合申請資格，23日公開抽籤，中籤率還不到3%，有當舖業者分析，由於是特許行業，物以稀為貴，目前光牌照一轉手行情在350萬到400萬元間，市場上相當搶手，中籤就像中樂透一樣。

據了解，早期規範每3萬人口設置一家當鋪，但隨著時代變遷，為提供民眾更多元資金需求管道，當舖法變更為每兩萬人設置一家，台中市最近一次釋出牌照申請在2018年間，因應人口增加，開放10張當鋪牌照，當時吸引399人送件，經審核符合資格共380人競逐，中籤難度及搶手程度可想而知。

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台中市刑大表示，台中市從2022年6月以來，人口連續呈現正成長，正式突破285萬大關，原本先前就已達釋放牌照標準，但近兩年受到疫情影響暫緩，最近警局依據民政局統計結算至去年底人口數，依《當舖業法》釋放3張牌照，已從5月28日至6月20日開放受理申請。

經統計共117人申請，115人符合資格，23日公開抽籤；有業者透露，當舖分類成特許行業，稀有性讓一張牌照市價飆破350萬元，說中籤就像中樂透一點都沒錯，只要擁有一樓店面再通過審查就能參與抽籤，有比較多房子的人會用很多人頭名額去抽，增加中籤率。

正因為門檻不高，又因法規規定銀行、保險公司及當舖三個單位得以放款，加上當鋪專收黃金、珠寶、鑽石、名錶或汽機車質押借貸，借貸者約定時間內沒將物品贖回去就得流當，當鋪等於一手收利息，還可以一手轉賣典當物，因此當舖牌照是有價值的。

也有業者認為，僧多粥少讓當鋪牌照更加搶手、年年喊漲，但當鋪有一定風險存在，辨別真偽、鑑價都需要專業技能，畢竟現在社會上有太多詐騙跟仿冒品，精緻程度不輸正品，也有當舖「掛羊頭賣狗肉」違法放高利貸惹出不少問題，因此也該有停牌機制因應，才不會與所謂的地下錢莊畫上等號。

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