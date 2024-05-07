台中人口破285萬 將釋出3張「當鋪牌照」抽籤....轉手行情曝

圖為2018年當鋪牌照抽籤畫面。（警方提供）

2024/05/07 21:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市人口突破285萬大關，市警局依《當舖業法》規定，今宣布開放3張當鋪牌照，月底開放收件受理申請，7月公開抽籤，當舖業者透露，由於是特許行業，物以稀為貴，目前光牌照一轉手行情在350到400萬元間，相當搶手，中籤就像中樂透一樣。

據了解，早期規範每3萬人口設置1家當鋪，但隨著時代變遷，為提供民眾更多元資金需求管道，當舖法變更為每2萬人設置1家，台中市最近1次釋出牌照申請在2018年間，因應人口增加，開放10張當鋪牌照，當時吸引399人送件，經審核符合資格共380人競逐，中籤難度及搶手程度可想而知。

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台中市刑大今天表示，台中市從2022年6月以來，人口連續呈現正成長，年增近3.1萬人，正式突破285萬大關，原本先前就已達釋放牌照標準，但近兩年受到疫情影響暫緩，最近警局依據民政局統計結算至去年底人口數284萬5909，依《當舖業法》釋放3張牌照，將從5月28日至6月20日開放受理申請，並在7月23日公開抽籤。

目前台中市已有291間當鋪，有意參與申請抽籤的申請人，需設籍台中市滿1年以上，並提供籌設申請書、身分證影本、戶籍謄本、相關切結書、營業場所、庫房所有權狀及經公證租賃契約影本和所在地安全設備圖說，另為確保營業場所公安，也需向相關主管機關申請營業處所建物登載使用類組、使用區分、商業名稱等證明文件。

市警局強調，希望透過合法管道滿足市民在資金周轉上的需求，同時也為市民提供良好創業機會，相關資訊已在本局與刑警大隊網站及布告欄公告，有意願經營當舖業且符合資格市民得以申請，7月23日下午3點在台中市警局A棟大樓8樓簡報室公開抽籤。

台中市目前有291間當鋪。（記者許國楨攝）

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