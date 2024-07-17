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汽車典當借款卻擺爛 「尋車高手」完成任務卻吃上官司

王姓男子向當鋪借錢周轉，還款不正常被列管，當鋪委託一對兄弟幫忙尋車，結果竟惹上官司。示意圖（資料照）

王姓男子向當鋪借錢周轉，還款不正常被列管，當鋪委託一對兄弟幫忙尋車，結果竟惹上官司。示意圖（資料照）

2024/07/17 10:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子缺錢周轉，他把愛車拿去當鋪典當23萬元，但還款情況不佳被當鋪列管，當鋪委託黃姓兄弟幫忙尋車，黃姓兄弟費了一番功夫找到王男愛車，並用兩輛汽車擋住王男去路，結果王男報警，黃姓兄弟2人被檢方依強制罪起訴。

檢方指出，2021年5月，王姓男子因缺錢周轉，他找上苓雅區某當鋪，用愛車向當鋪借了23萬元，並使用免留車條款把車開走；王男疑因還錢狀況不穩定，車子被當鋪註記列管，並委託黃姓兄弟幫忙尋車，只要找到車就可以通知當鋪人員把車扣走。

2022年10月15日下午，王男開車出門，並把車子放在青年一路上停車格，結果被黃姓兄弟眼尖發現，黃姓兄弟擔心王男開車離去讓他們白忙一場，於是兩人各開一輛車，堵在王男車子左右兩側；等了一陣子後，王男現身取車，黃姓兄弟趕緊出示當鋪的當票和本票，向王男說車子已被列管要把車子拖走。

王聽到黃姓兄弟的話，急說自都有正常還款，並要求黃姓兄弟把擋道的車子移開，但黃姓兄弟堅持要等到當鋪人員到場再說，王男打電話直接報警；檢警偵辦時，黃姓兄弟否認擋車，辯稱是想把車子停在王男的停車格，才會把車子停在旁邊等候，但他們說詞不被檢方採信，偵結後依強制罪起訴兩兄弟。

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