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驚悚片！台中北屯砂石車、機車碰撞 26歲男騎士昏迷恐截肢

機車嚴重毀損。（民眾提供）

機車嚴重毀損。（民眾提供）

2024/07/22 22:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區日前發生一起交通事故，一輛砂石車與另輛機車在路口發生碰撞，除造成機車嚴重毀損，男騎士也全身多處受創送醫，經搶救多日仍因傷重命危，男騎士目前仍在加護病房觀察中，除持續昏迷，還恐有截肢之虞，家屬都希望有奇蹟出現。

這起車禍發生在18日下午3點多，由32歲陳女駕駛的砂石車，當時沿環中路由西向東直行，另輛由26歲陳男騎乘的機車，則是沿崇德路由南向北直行，雙方在環中路與崇德路口發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，陳男瞬間彈飛重摔落地面，當場倒在路旁一動也不動，令人怵目驚心。

警方獲報趕往處理，發現機車肢離破碎，顯示撞擊力道之大，而陳女未受傷，陳男則是全身多處擦撞傷，經送醫搶救多日，截至今天仍因傷重陷入昏迷，目前除在加護病房觀察中，且恐有截肢之虞。

警方表示，陳女經酒測無飲酒反應，初判肇因疑是陳女違反號誌管制釀禍，陳男尚未發現肇事因素，至於詳細肇事原因已交由交通警察大隊分析研判，陳女涉過失傷害部分也進一步究責；第五分局呼籲，行經路口應遵守號誌管制，並注意車前狀況、減速慢行，避免意外發生。

事故路口。（民眾提供）

事故路口。（民眾提供）

肇事的砂石車。（民眾提供）

肇事的砂石車。（民眾提供）

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