中捷砍人案》捷警搭小黃衝現場 市警局：18車站僅4站配警用機車

中捷隨機砍人後，中捷隨車加佈建保全。（市府提供）

2024/05/22 13:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運昨（21日）上午發生隨機砍人事件造成多人受傷，但昨日事發緊急狀態下，捷運警察竟是搭「小黃」衝現場，台中市議員江和樹今在議會質疑，連一般警察都到現場了，捷運警察還不見人影，「合理嗎？」；台中市警察局長李文章指出，中捷綠線18站僅4站配備有警用機車，但配置均跟各都相同。

台中市長盧秀燕正面回應，認同捷運警察機車應配置多一點，當場指示李文章研究提報加強佈署配置，能讓捷警快速有效率執行勤務，經費不夠她可動用第二備金協助。

請繼續往下閱讀...

江和樹指出，上次中捷發生吊臂事故正值總質詢期間，不料這次總質詢又遇到捷運車廂隨機砍人事件，昨日的事件讓不少民眾反映「嚇死」再也不敢搭了，但砍人事件發生後捷運警察趕赴現場的方式，更讓各界傻眼，他詢問中捷董事長顏邦傑昨日事發後，捷警如何趕赴現場，顏邦傑回應有看到是搭計程車，他說，因事發後啟動列車市政府站過站不停，所以捷警另利用路面交通工具趕到市政府站。

江和樹說，捷運警察搭「小黃」趕事件現場，結果一般警察早已到現場，捷運警察還不見人影，「合理嗎」。

李文章回應，目前中捷綠線18站中，僅4站配備有警用機車，因此當天捷警才搭計程車，這跟各都的捷運警察隊均一樣作法，依規定若捷運無法通車，捷警馬上要下站體，可騎警用機車或徵用民車、計程車趕赴現場。

江和樹不以為然指出，這次事件還好現場有幾大英雄跟嫌犯拚命，不然後果無法想像，「捷警多配幾部摩托車沒關係吧」，市府應設法預防因應。

盧秀燕說，每次事件均是檢討及更優化的時機，雖然各都捷警的設備配置均相同，會因政府資源有限下視發生率下配備，但台中可以做得比別人更好、更預防、更安全，當場指示李文章研究提報能讓捷警快速有效率執行勤務的配置，經費不足市府想辦法，相信她動用第二備金議員也會支持。

江和樹另問顏邦傑捷運車廂有多少緊急按鈕及車廂長度，顏邦傑指出，每節車廂各4個，民眾按鈕後約2到3秒行控中心就能看到畫面，車廂約長20公尺。

江和樹指出，從車廂這頭跑到底根本不用5秒，按緊急鈕要至少2秒才有反應，若遇到殺人狂，跑都不夠；盧秀燕也說，已指示捷運公司一併檢討。

中捷隨機砍人，捷警竟搭小黃衝現場，盧秀燕指示警察局增加配置。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法