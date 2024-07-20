她坐牢43年推翻判決獲釋！ 創下美國女性最長冤獄紀錄

美國密蘇里州女子赫姆遭受不公平的審訊後入獄超過43年，如今終於推翻當年的判決並在19日獲釋，創下美國女性最長冤獄紀錄。（美聯社）

2024/07/20 16:05

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州女子赫姆（Sandra Hemme），被懷疑和1980年11月13日圖書館女職員耶施克（Patricia Jeschke）命案有關，遭受不公平的審訊後被判無期徒刑，入獄超過43年，現年64歲，如今終於推翻當年的判決並在19日獲釋，創下美國女性最長冤獄紀錄。

據《美聯社》報導，密蘇里州巡迴法院法官霍斯曼（Ryan Horsman），6月14日裁定赫姆委任律師已提交明確且令人信服的無罪證據，但州總檢察長貝利（Andrew Bailey）反對將其釋放，導致一路拖延到現在。

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據了解，在貝利提出抗告後，密州上訴法院7月8日宣布赫姆應被釋放，州最高法院18日也裁定維持霍斯曼的釋放意見，但貝利仍於18日晚間要求巡迴法院重新考慮，受到貝利的態度影響，赫姆服刑的奇利科西（Chillicothe）監獄也拒絕放人。

密州最高法院前法官、聖路易斯大學法學院教授兼名譽院長沃爾夫（Michael Wolff）表示，他從未見過法院命令被如此無視的情況。法官霍斯曼19日開庭時，更痛斥貝利根本就是藐視法庭，如果幾個小時內無法釋放赫姆的話，他會讓貝利23日早上來法庭好好談談。

在貝利阻撓不成後，現年64歲的赫姆終於在家人的陪伴下獲釋，她拒絕接受媒體採訪。協助赫姆出獄的非營利法律組織清白專案（Innocence Project），透露赫姆會去醫院探望因腎衰竭接受安寧療護的父親。

據了解，赫姆當年是在精神病院接受訊問，她在服用大量鎮靜劑的狀況下精神容易受到外界影響，針對調查人員誘導式的提問做出相當簡單的回答，除了這些供詞之外沒有任何證據證明她和命案有關。

另外，本案另名嫌疑人、密州警察霍爾曼（Michael Holman）的相關證據刻意遭到忽視，不僅他所駕駛的皮卡車和犯罪現場附近被目擊到的車輛相同，在死者遺體被發現當天還使用過死者的信用卡，他聲稱自己是在路邊丟棄的錢包中撿到卡片。

霍爾曼遭到懷疑後，所提供的不在場證據無法被證實，針對其住處的搜索行動，更找到死者的耳環，不過霍爾曼已於2015年去世。

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