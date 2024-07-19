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婦人慘遭潑尿液、冬天逼睡地板⋯⋯ 苗栗地院判離

婦人長期遭丈夫精神與肢體暴力，苗栗地院判准離婚。（資料照）

婦人長期遭丈夫精神與肢體暴力，苗栗地院判准離婚。（資料照）

2024/07/19 17:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕婦人阿英與丈夫阿修（皆為化名）結婚26年，阿英長期遭阿修控制，甚至被灑尿、寒冬被逼迫睡地板，阿修還持刀威脅說要殺死她，待子女成年後，阿英忍無可忍，向苗栗地院聲請離婚，苗栗地院法官近期判准離婚。

阿英主張，與阿修結婚多年，但阿修對其擁有極端控制慾，不准她使用手機對外聯絡，阿修也曾拿尿壺朝她身上潑灑尿液，甚至碰到寒冷冬天，還會逼她洗冷水澡後，她身體已著涼，還被逼迫睡在租屋處地板。

阿英說，阿修甚至曾持刀，當面向她恫稱「有一天會殺死妳」，今年1月因阿修手持掃把痛毆她，導致她的左手大拇指、手腕及右側大腿挫傷。她無法再忍受先逃到友人住處，之後前往醫院驗傷並對阿修提起傷害告訴。

阿修出庭時稱，阿英所說並非事實、他並未家暴；阿修也要求，阿英若要離婚，需要先返還婚後從他身上所取得共2000多萬。不過阿修也承認，曾在調解離婚時說過要殺死阿英，但辯稱因情緒被操控、僅是脫口而出，未經過思考。

兩人長子出庭時證稱，母親所說為事實，曾見父親將豬油丟在床上，拿熱牛奶倒在母親頭上；父親曾將母親趕出家門，但母親不肯卻因父親關門導致手被夾傷、小時候曾跟媽媽一起去警局報案。

兩人的次子則說，與哥哥所見到的一樣；次子也說，認為父親說離婚需2000多萬元並不合理，至少要留一半給母親。

審理法官認為，阿英長期遭阿修精神與肢體暴力已經無法忍受；且阿修以索求鉅額金錢為離婚條件，可見阿修長期未能善盡為人丈夫角色，兩人婚姻確實已無法挽回，故判准兩人離婚。

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