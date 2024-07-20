「凱米」颱風下週三、四最靠近台灣 屆時強度至少中颱以上

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今天下午發展為輕度颱風「凱米」。（中央氣象署提供）

2024/07/20 16:58

〔記者蔡思培／台北報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今天下午已發展為輕度颱風「凱米」，將朝台灣前進。中央氣象署表示，發布海警時段可能在下週二上午，週三、週四颱風較靠近台灣，屆時強度至少屬於中颱以上，颱風帶來的風雨要留意。另外，位於南海附近的熱帶性低氣壓TD04這兩天也可能發展為颱風，但移動方向是朝海南島、中國移動，對台灣無直接影響。

氣象預報員林定宜表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05在今天下午2點發展為輕度颱風「凱米」，其中心位於鵝鑾鼻東南方1020公里的海面上，往北北基移動，逐漸通過巴士海峽，週三、週四經過琉球附近海面時逐漸往偏西北方向行徑，週三、週四2天最近台灣，但路徑仍有不確定性，要持續關注變化。

請繼續往下閱讀...

林定宜說，下週二凱米颱風外圍逐漸影響台灣，水氣會明顯增加，北部、東北部、東部地區會有不定時短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨機率也增加，週三、週四颱風最接近，屆時台灣西半部、東北部地區都有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，下週五後颱風逐漸北上吹西南風，中南部地區下雨機率仍高。

林定宜說，週三、週四颱風較靠近台灣，但接近程度仍要看週三、週四後颱風逐漸往西北、偏台灣北部海面的角度而定，週三、週四強度至少屬於中颱以上強度，帶來的風雨要留意，以現在颱風行徑方向與速度，發布海警時機可能在下週二上半天。

林定宜說，位於南海附近的熱帶性低氣壓TD04這兩天也可能發展為輕度颱風，但它是往西北、朝海南島、中國移動，對台灣沒有直接影響。

至於是否有雙颱效應，林定宜說，雙颱效應先決條件是兩個颱風距離近，且要看海南島附近熱帶低氣壓發展情形，若發展強度夠才可能有明顯的雙颱效應，「目前看起來效應比較少」。

下週二凱米颱風外圍影響逐漸影響台灣，北部、東北部、東部地區會有不定時短暫陣雨；週三、週四颱風最接近，屆時西半部、東北部地區都有陣雨或雷雨。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法