為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中捷砍人案》選擇台中犯案嫌自曝「這些動機」 警將調查釐清

洪嫌昨穿病袍被押回分局，犯案動機持續釐清中。（警方提供）

洪嫌昨穿病袍被押回分局，犯案動機持續釐清中。（警方提供）

2024/05/22 14:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運昨驚傳無差別砍人事件，20歲洪嫌預藏3把刀進入車廂後砍殺乘客，只是住高雄的他為何捨同樣都有捷運的高雄及台北，專程自高雄搭車北上台中砍人，除在總統就職隔天犯案，較易引起注目外，他還自曝因為「有人想選總統」，相當吻合其政治熱衷傾向，但確切犯案動機，仍需進一步調查釐清。

洪嫌案發一星期前就在高雄市路竹區買好兇刀，19日轉而從高鐵台南站北上到台中，入住台中七期的摩鐵，21日早上再搭乘計程車到中捷水安宮站，跑到一旁的水安宮廁所內吞8顆藥，11時許進入捷運站，先把行李放在置物櫃，再取刀放入提袋內進入捷運車廂犯案。

洪嫌昨日僅穿病袍被戒護到分局接受偵訊，洪母還幫他到附近大賣場購買衣物，但住高雄的洪嫌為何捨同樣都有捷運的高雄及台北，專程自高雄搭車北上台中砍人，因直接牽涉到其犯案動機，外界議論紛紛，而目前犯案動機已經有自殘卻無勇氣、擔心在高雄犯案誤傷女友爸爸、中捷人潮較少等數個版本，但均未獲檢警證實。

據透露，洪嫌雖有身心方面疾病，對於政治卻是相當熱衷，也有特定傾向，尤其是廢死議題，更有自己獨特看法，雖臉書未討論廢死議題，但立場是挺廢死，加上大法官上月間才討論此議題，洪為引起社會重視，疑刻意選在總統就職第二天犯案，目的就是要引起社會關注。

加上洪嫌有護理專業，對於藥物應相當熟悉，因此犯案前服用大量類似抗憂鬱藥物，犯案後也未逃竄，反倒呈大字形躺在染血車廂等著警察前來逮捕，疑藉此挑戰後續就算是被判死，也因為精神狀況不佳，不一定會執行死刑的司法審判制度。

至於洪嫌為何不選擇高雄、台北捷運的原因，則疑考量因台北捷運人太多，高雄是民進黨執政，台中捷運車廂短，搭乘人數較少，所以才選擇台中捷運犯案，另最重要的原因則是因為中部「有人想選總統」，此說法對照其政治傾向令人不寒而慄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中捷砍人案》議員批捷警20分才到場 列車緊急通話鈕如虛設
2024/05/22 14:23

中捷砍人案》議員批捷警20分才到場 列車緊急通話鈕如虛設
中捷砍人案》捷警搭小黃衝現場 市警局：18車站僅4站配警用機車
2024/05/22 13:32

中捷砍人案》捷警搭小黃衝現場 市警局：18車站僅4站配警用機車

利用網路販售菸酒 觸法受罰得不償失
兇嫌帶3把刀趴趴跑 中捷︰站區不考慮裝金屬探測器
2024/05/22 13:39

兇嫌帶3把刀趴趴跑 中捷︰站區不考慮裝金屬探測器
中捷砍人案》行兇動機眾說紛紜 嫌犯母預計14：00說明
2024/05/22 13:45

中捷砍人案》行兇動機眾說紛紜 嫌犯母預計14：00說明

岡山鬧區前景看俏「鳳凰信義」高質好宅
中捷緊急鈴按了無反應 蔣萬安：通報北捷都會即刻處理
2024/05/22 13:37

中捷緊急鈴按了無反應 蔣萬安：通報北捷都會即刻處理
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播