南方澳大橋斷裂釀6死 承包商一審判1年6個月

南方澳大橋斷裂釀6死，歷經1年多審理，宜蘭地方法院一審判決結果今天出爐。（記者王峻祺攝）

2024/05/08 14:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕南方澳大橋斷裂釀6死，歷經1年多審理，宜蘭地方法院今（8日）依過失致死、過失傷害等罪嫌，判處承包商林群峰應執行1年6個月、工地主任吳阿乾2年；邊姓協力廠商2年、監造廠商陳國雄2年；另，前蘇澳港營運處工程科經理方碩堂及黃維力則判無罪。全案可上訴。

2019年10月1日南方澳大橋斷裂坍塌，造成6名外籍漁工罹難，另有12人受傷。宜蘭地檢署於2022年8月底偵查終結，認定廠商未按圖施工、監造單位沒有確實監造、管理機關台灣港務公司蘇澳港營運處，疏於檢測與管理維護，依過失致死、過失傷害罪起訴2名官員及4名廠商。

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起訴包括前蘇澳港營運處工務科經理方碩堂及黃維力；跨港大橋承包商立永營造負責人林群峰與工地主任吳阿乾、吊索端錨系統協力廠商九鼎預力公司邊姓副總經理兼現場負責人、亞新工程顧問公司監造負責人陳國雄。

起訴書指出，承包商、協力廠商本應依照核准圖施作吊索端錨系統，做好防水措施，監造商也應監督包商按圖施工，但實際施作的吊索端錨系統無法與錨頭密接，橋面板接合縫隙處也僅以樹脂類填縫膠充填，未施作墊片防水，經風吹日曬雨淋後橋梁結構劣化嚴重。然而，蘇澳港營運處又疏於注意，未及時修復，直到中油油罐車上橋，引發連鎖吊索斷裂及錨頭破裂，導致橋梁坍塌。

檢方認為，此案是台灣有史以來第一起非天災引起的橋梁坍塌事件，致使6人罹難，被告6人過失情節非輕，事發後均矢口否認犯行，建請法院審酌量處適當刑度，以示懲儆。

宜蘭地院歷經1年多審理，今天下午一審宣判。

南方澳大橋坍塌，重建工程斥資近10億元、歷時2年5個月，2022年12月18日開放通車。

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