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    南方澳斷橋原因水落石出 這是壓垮駱駝的最後一根稻草

    南方澳跨港大橋2019年10月1日斷橋，壓毀3艘漁船，造成6名移工罹難。圖為事發時畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    南方澳跨港大橋2019年10月1日斷橋，壓毀3艘漁船，造成6名移工罹難。圖為事發時畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    2022/08/29 16:53

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋斷橋意外，宜蘭地檢署歸納出3大原因，包括未按圖施工、沒有確實監造及疏於維護，這座大橋長年遭受高鹽量海風和雨水侵蝕，造成橋梁鋼絞線、錨頭嚴重鏽蝕，沒有定期檢測及時修復，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

    南方澳跨港大橋屬於鋼構橋梁，1998年完工通過驗收後，移交給基隆港務局蘇澳分局（台灣港務公司蘇澳港營運處前身）管理，但宜蘭縣政府一度誤認是管理機關曾代為檢測，2016年底才確認蘇澳港營運處才是真正管理機關。

    宜蘭地檢署起訴書指出，依照相關規定，鋼構橋梁至少每2年定期檢測，南方澳跨港大橋屬於特殊性橋梁，應另訂檢測及養護作業規定，但蘇澳港營運處接管以來從沒辦過檢測，也未提出養護計畫。

    除了高鹽量海風侵襲，南方澳跨港大橋在2016到2019年間，常有載運消坡塊、土石方重型車輛進出，對橋梁結構易產生劣化或損害，這段期間，負責養護工作的蘇澳港營運處工務科方姓與黃姓前後任經理，均疏於注意，沒有發現橋梁鋼絞線、錨頭嚴重鏽蝕，未能及時修復。

    2019年10月1日上午9點半，一輛中油公司油罐車經過南方澳跨港大橋，因橋梁鋼絞線鏽蝕，導致連鎖性的吊索斷裂與錨頭破裂，橋體斷裂坍塌後，壓到橋下3艘漁船，船上6名外籍移工罹難。

    意外發生後，檢方囑託研究單位針對南方澳跨港大橋13條吊索作測試，其中有7條維持80到90％功能，一條70％，其他5條在31％以下，顯示支撐橋體的吊索總拉力大幅減少，最終釀成斷橋悲劇。

    當年意外發生後，救難人員在海面搜救落海移工。（資料照，記者江志雄攝）

    當年意外發生後，救難人員在海面搜救落海移工。（資料照，記者江志雄攝）

    南方澳跨港大橋沒有定期檢測及時修復，被認為是壓垮駱駝的最後一根稻草，圖為斷橋發生前的畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    南方澳跨港大橋沒有定期檢測及時修復，被認為是壓垮駱駝的最後一根稻草，圖為斷橋發生前的畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    宜檢偵辦南方澳大橋斷橋事故，起訴前蘇澳港營運處工務科經理等6人。（記者江志雄攝）

    宜檢偵辦南方澳大橋斷橋事故，起訴前蘇澳港營運處工務科經理等6人。（記者江志雄攝）

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