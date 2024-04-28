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土地糾紛她「路倒」 地主躺工地滑手機獲判無罪

一位林姓婦人與建設公司發生土地糾紛，剛好路倒進工地中被告強制罪。（記者王捷攝）

一位林姓婦人與建設公司發生土地糾紛，剛好路倒進工地中被告強制罪。（記者王捷攝）

2024/04/28 06:49

〔記者王捷／台南報導〕林姓婦人因與建設公司發生土地爭議，去年倒臥工地滑手機，身體還壓住另一位女子的腳，工地人員請她起來，她卻自顧自地滑手機，被提告強制罪。林女辯稱，她是騎車路倒，還倒在自家土地上。台南地院法官認為，檢方未提出證據林女用什麼暴力的方式倒臥工地，而且警察到了後，她也把車騎走了，最後判林女無罪。

去年某日下午，林女倒臥建設公司的工地，她被指控還把機車停放在現場阻擋施工，遭控告強制罪，但林女辯稱，當天是因為騎車路滑，所以路倒，而且並沒有倒在工地範圍，她倒在自己的土地上、機車也停在自家土地，沒有阻礙對方施工。

審理過程中，檢方提出現場的錄影畫面，林女部分自白、照片和車籍資料作為主要證據，但法官認為，檢方未能完全證明林女是怎麼摔進在工地？是否有用了暴力脅迫的方式？而且林女把車移走後，又被救護車載到醫院檢查，自述與人爭執，所以雙腳無力，因此很難認定林女有強制的行為。

法官認為，強制罪的要件，除須審查行為人是否具備強暴、脅迫的手段外，行為人的強制行為，如果只是造成輕微影響，不應該以國家刑罰加以處罰，以避免造成一般人民在生活中動輒得咎的情形，加上檢方提出的證據不足，所以判處林女無罪。

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