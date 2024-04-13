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超恐怖情人懷疑她感情出軌 押到竹縣山上下跪錄影

超恐怖情人懷疑她感情出軌，竟押到竹縣山上要她下跪道歉還錄影。（情境照）

超恐怖情人懷疑她感情出軌，竟押到竹縣山上要她下跪道歉還錄影。（情境照）

2024/04/13 06:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超恐怖情人！新竹廖姓男子懷疑同居林姓女友仍與前男友聯絡，竟將他載往山區逼她下跪道歉，又載到廖母家向廖母下跪道歉，經警方據報救出林女，廖男還在林女前往派出所時簡訊恐嚇，新竹地院依恐嚇等罪判刑。

法官調查，34歲的廖男與林女為同居男女朋友關係（已分手），111年11月28日晚間二人在新北市烘爐地土地公廟拜拜後，由廖男駕車搭載林女返回新竹市途中，因廖男認為林女仍與前男友聯絡，而在車上與林女爭吵並毆打她，甚至搶走林女手機。

由於車上尚有廖男就讀國小的兒子，廖男先駕車返回新竹市住處將兒子送回家時，林女立即開門跑下車，請警衛協助報警。

此時廖男立即追過去，不理會警衛勸阻，以拉扯林女頭髮方式，強行將她拖回車上，將她載往新竹縣湖口鄉郊區山上，強迫林女下跪道歉，並手機全程錄影。

隨後廖男將林女載往廖母住處，強迫林女向廖母下跪道歉，又載回廖男住處，因社區警衛及林女趁隙通知母親報警，經警方前往廖男住處，因廖男呼呼大睡而順利將林女救出。

林女離開廖男住處而隨警方至派出所時，廖男竟以line恐嚇稱：「我就不信我現在去台東，你家出事你還不會出面」、「油加滿了」、「東西都在車上了」、「有緣我們就會再見到一面」，並張貼槍枝相片，致林女心生畏懼而危害其與家人之生命、身體之安全。

法官審酌被告未能控制己身之情緒，致被害人身心恐懼受創，最後依強制罪、剝奪他人行動自由罪、恐嚇危害安全罪判處拘役60日，得易科罰金。

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