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女友跟男人傳色色簡訊！狠男暴揍強拍裸照 恐嚇「擰斷老鼠頭」

張姓男子不滿女友跟男人傳「色色」簡訊，竟揚言擰斷楊女飼養的老鼠頭。示意圖。（資料照）

張姓男子不滿女友跟男人傳「色色」簡訊，竟揚言擰斷楊女飼養的老鼠頭。示意圖。（資料照）

2023/09/08 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲張姓男子發現楊姓女友凌晨跟男性友人互傳「色色的」簡訊，他一時怒火攻心，不但暴揍女友一頓，還撕破她的衣服強拍裸照，楊女逃回桃園後，楊又恐嚇她「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」，被法官依傷害等罪判徒刑7月；楊女另提民事求償80萬元，法官判張男賠8萬元。

判決指出，去年3月22日凌晨1點多，張男在三民區的租屋處，發現女友半夜不睡，跟一名男性友人互傳「色色的」簡訊，張男認為女友出軌，氣得搧女友巴掌、掐脖子、踹背部及持皮帶毆打，再把女友拉進臥房內，以手、腳壓制楊女的身體，將衣服撕破後，使用楊女的手機拍攝裸照及影片並回傳到自用手機。

楊女被強拍裸照後逃回桃園，張男多次撥打電話，但女友拒接，張男傳訊息恐嚇楊女「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」、「沒事我就打到接為止」；楊女擔心寵物鼠的安危，於是報警處理。

檢警偵查時，張男坦承犯行，說自己發現女友與男性友人互傳腥羶色的內容，一時控制不了情緒，才會動手毆打並強拍裸照，但事後已經在通訊軟體上面將裸照及影片收回；高雄地院審理時，張男拿出20萬元想跟女友和解，但女友不同意，法官考量他犯後態度尚可，因此傷害罪判他徒刑4月、強制罪判刑4月、恐嚇罪2月，合併執行7月，得易科罰金，目前上訴二審中。

楊女另提民事求償80萬元，張男說自己現在沒工作，當時女友出軌又數度和他分分合合，一時受不了壓力才會出手；法官認為張男威脅到楊女的身體健康及隱私，再以殺害寵物鼠方式欲迫使楊女和他聯繫，身體和精神都受到極大損害，認為張男應賠28萬元，但考量張男已拿出20萬元給楊女，判他賠8萬元，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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