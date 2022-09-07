菜刀抵女友脖子、玻璃瓶砸頭 屏東恐怖情人收押

黃男拿菜刀抵住女友脖子，要求復合，還拿玻璃瓶砸她後腦杓。示意圖。（記者葉永騫攝）

2022/09/07 16:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣黃姓男子不滿潘姓女友提分手，竟到潘女住處盯梢、不斷打電話騷擾，4日下午入侵拿菜刀抵住潘女脖子，還拿玻璃瓶敲打後腦杓，恐嚇不復合就讓她家破人亡。屏東警方獲報逮捕黃男，屏東地檢署違反跟蹤騷擾防治法、傷害、恐嚇、強制等罪嫌聲請羈押獲准。

屏東檢方指出，8月31日晚上，黃男不斷打電話騷擾潘女，還到她的恆春鎮住處盯梢、守候。潘女與母親要求黃男離去，他卻向恫嚇潘母，「要對你們不利」。黃男為求復合，9月2日恫嚇潘女父親，要對他們父女不利，4日下午持破壞剪破壞潘女家紗門入侵，摔壞潘女手機，一手掐潘女脖子，一手持菜刀抵住脖子，嚇稱不復合就讓她死，還拿玻璃瓶敲打潘女後腦杓，恐嚇要讓她家破人亡。

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屏東地檢署檢察官林冠瑢認為，黃男與被害人潘女是同居情侶，為家庭暴力防治法之家庭成員關係，黃男對潘女涉嫌傷害、恐嚇、強制、攜帶凶器跟蹤騷擾等犯行，且犯後仍否認部分犯行，毫無自省悔過之意，已達到家庭暴力防治法羈押理由，為保護被害人及家人身心安全、行動自由，免受跟蹤騷擾行為侵擾，5日訊後向屏東地院聲請羈押獲准。

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