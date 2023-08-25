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首頁　>　社會

打到同居人四肢癱瘓、語言障礙 恐怖男友重傷害起訴

新北地檢署。（記者王定傳攝）

新北地檢署。（記者王定傳攝）

2023/08/25 10:34

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子去年與同居的方姓女子發生爭執，竟以拳腳對待，打到方女全身是傷，新舊腦部缺血性損傷、肺部碎齒吸入、肺部多重感染、硬腦膜下血腫、癲癇等傷害，經就醫診治，仍留有四肢癱瘓攣縮、認知與言語障礙等重傷害，新北地檢署今日依傷害致重傷等罪嫌起訴林男。

檢警調查，林男與方女同居在新北市五股區並育有1子，去年3月5日晚間7時許，2人因細故發生爭執，林男竟出腳狠踹被害者頭部，見被害者欲持手機將傷勢照片傳給友人，竟繼續以腳或出拳朝她頭部、四肢等部位毆打。

被害者被打到全身是傷，例如：雙耳部、右眼、左面部、雙上臂等處瘀挫傷，雙側慢性硬腦膜下出血、外傷性瀰漫性軸突損傷、新舊腦部缺血性損傷、肺部碎齒吸入、肺部多重感染、硬腦膜下血腫、癲癇等傷害，經治療後，仍有留有四肢癱瘓攣縮、認知與言語障礙等重傷害。

不僅如此，去年3月19日，林男另傳訊恫嚇被害者：「如果你要弄成這樣，我就要拿槍來家裡放，如果要弄我兒子，我就會跟你拼命，不讓我活就一起死」；檢方調查後依傷害致重傷、恐嚇危害安全罪嫌起訴林男。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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