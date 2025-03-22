新竹清晨低溫5.2度！週末起好天氣 下週變天時間點曝光

氣象署今晨對15縣市發布低溫特報，今日白天氣溫持續回升，各地高溫23至25度，南部可以來到26度左右，感受舒適到溫暖，不過夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫還是偏低。（資料照）

2025/03/22 07:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（22日）各地仍為晴到多雲的天氣，氣象署今晨對15縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，今晨截至6點半平地最低溫在新竹縣關西鎮下探到5.2度，桃園市大溪區也出現6.9度。其他包含金門縣、苗栗縣、基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣、台北市、台南市、南投縣、新竹市、雲林縣、高雄市也都出現10度以下低溫。

今日白天氣溫持續回升，各地高溫23至25度，南部可以來到26度左右，感受舒適到溫暖，不過夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫還是偏低，中部以北、東北部及東部低溫10到13度，其他地區約14、15度，局部空曠地區及近山區平地更低，日夜溫差偏大，西半部溫差可以達到10度以上，早出晚歸請多添加衣物避免著涼。

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氣象署提醒，清晨雲林至台南地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜晚垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來天氣方面，週日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天溫暖舒適，各地日夜溫差大；各地大多為晴到多雲。

下週一至下週四各地天氣仍為晴到多雲，日夜溫差仍大。其中週二至週四東南部及恆春半島有零星短暫雨，週四中南部山區也有零星短暫陣雨；金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，週二晚至週四台中以北地區也要留意低雲或霧的影響，行車用路請注意安全，離島交通往返也請留意航班資訊。

下週五鋒面通過，各地天氣轉不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨；東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其北台灣降溫較明顯，請留意溫度變化。

下週六日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜花整日偏冷，其他地區早晚也偏冷。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 25 13 ~ 25 17 ~ 25 14 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署今晨對15縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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