03/22 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨前往松山指揮部勗勉立即備戰操演部隊的衛戍第二戰鬥隊，宣布國軍調薪，4月1日生效。（記者方賓照攝）

2025/03/22 06:43

自由時報

賴：國軍調薪 4/1生效 每月最多加薪12000元

賴清德總統昨前往松山指揮部勗勉立即備戰操演部隊的衛戍第二戰鬥隊，宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。賴清德說，作戰部隊的基層官士兵，每月加給最高將提升一萬二千元。這些調整，都將在四月一日正式生效實施。

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126：0通過挺台決議 比利時國會 譴責中國軍演威脅台灣

比利時國會本月廿日以一二六：○的壓倒性票數通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，威脅區域穩定，並要求比國政府循外交途徑向聯合國抗議「第二七五八號決議文」、支持台灣參與國際組織。這也是比利時國會首度以決議案譴責中國對台灣威脅。

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代購少5盒蛋黃酥 判刑1年 未補也未退款 法官認定網路詐欺

彰化市知名蛋黃酥店「不二坊」，因僅此一家、別無分號，總是引來排隊人潮，也因而出現代購商機。在工廠當作業員的二十六歲馬姓男子，也投入代購行列，某次少給買家五盒，後續未補齊也未退款，挨告後法官認為他觸犯網路詐欺罪，判刑一年；馬男不僅是首位代購蛋黃酥失信被判刑者，如若最後依此確定，還須入獄服刑。

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聯合報

司法院長提名 柯建銘：檢察官出任不妥 黃國昌：凸顯綠檢調治國

總統府昨公布七位大法官被提名人，包括現任台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明被提名為大法官並為司法院長，最高法院法官蘇素娥被提名為大法官並為司法院副院長。不過，民進黨立院黨團柯建銘、民眾黨團總召黃國昌難得意見一致，雙雙質疑檢察官不適任司法院長。

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志願役調薪 戰鬥部隊月加1.2萬元

賴清德總統昨天宣布志願役官兵待遇調升，目前每月一萬元的「志願役勤務加給」，將依階級增加三千至五千元；每月五千或三千元的「戰鬥部隊加給」，各增七千與四千元。四月一日生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領一萬二千元，稅前達到六九二一○元、五三三五○元。

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中國時報

賴補提大法官 檢察官當院長

賴清德總統去年提名7位大法官人選名單，遭立法院全數封殺，總統府21日公布補提名人選，其中，司法院長被提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人則為最高法院法官蘇素娥，賴總統更期許大法官「提升國安案件專業能量」；在野立委質疑，罕見找檢察官當司法院長，是為檢調治國鋪路，加上賴所提「17項因應策略」修法均涉《憲法》對兩岸定位的核心問題，可預見「未來許多法案都將上綱到憲法法庭」。

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國軍4月起加薪 每月最高增1.2萬

軍中人力吃緊，賴清德總統21日宣布國軍加薪方案，調高志願役加給、戰鬥加給，基層官兵每個月最高可多領1萬2000元，4月1日起即生效；至於非戰鬥部隊，國防部長顧立雄也透露，後續將公布第二波加給提升計畫。對此朝野均表示肯定，但藍委也點出，在志願役離退潮發酵下，此次加薪恐怕效果不大。

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比利時聯邦眾議院20日壓倒性通過挺台決議並譴責中國，外交部長林佳龍對此表達感謝。圖為林佳龍去年訪歐期間，會晤領銜提案的眾議員范荷芙（Els VAN HOOF），受接待導覽比國國會。（外交部提供）

馬姓男子代購蛋黃酥少給5盒，未補齊也未退款，法官認定觸犯網路詐欺罪，判刑1年。圖為蛋黃酥名店前大排長龍人潮。（資料照）

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