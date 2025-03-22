126：0通過挺台決議 比利時國會 譴責中國軍演威脅台灣

比利時聯邦眾議院20日壓倒性通過挺台決議並譴責中國，外交部長林佳龍對此表達感謝。圖為林佳龍去年訪歐期間，會晤領銜提案的眾議員范荷芙（Els VAN HOOF），受接待導覽比國國會。（外交部提供）

2025/03/22 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕比利時國會本月廿日以一二六：○的壓倒性票數通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，威脅區域穩定，並要求比國政府循外交途徑向聯合國抗議「第二七五八號決議文」、支持台灣參與國際組織。這也是比利時國會首度以決議案譴責中國對台灣威脅。

要中國停止侵入台灣防空識別區

這項由比利時聯邦眾議院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席范荷芙與眾議員密爾領銜提案的「關切中國持續增加對台灣威脅決議案」，在廿日大會以一二六票贊成、○票反對、十三票棄權通過，譴責中國近年於台海軍事行動的空前密度已威脅區域穩定，並表達與台灣人民站在一起的立場，同時籲請該國政府循外交途徑譴責並要求中國立即停止侵入台灣防空識別區（ADIZ）、充分尊重台海中線的完整性及台海現況，並停止一切挑釁和所有灰帶軍事活動，包括網路攻擊和假訊息操弄。

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促比國政府 抗議二七五八決議

決議案也指明「二七五八號決議文」無涉台灣，促請比國政府在聯合國清楚表達此立場，同時與歐洲夥伴合作，在台海及印太地區扮演積極角色，並於歐盟層級推動與台灣簽署經濟協定以強化供應鏈韌性，共同促進與台經濟、科學及文化合作，支持台灣參與世衛等國際組織，增進台比公民社會及媒體的交流，共同打擊假訊息。

外交部長林佳龍昨對此表達感謝，並強調未來將在台比既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。

外交部指出，范荷芙為友台小組共同主席，比利時並曾經先後於二○一五年十一月及二○二○年七月通過友台決議案，本次是新一屆國會於去年七月開議後，首度以決議案譴責中國對台威脅，對台比關係進展別具意義。

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