賴：國軍調薪 4/1生效 每月最多加薪12000元

賴清德總統昨前往松山指揮部勗勉立即備戰操演部隊的衛戍第二戰鬥隊，宣布國軍調薪，4月1日生效。（記者方賓照攝）

2025/03/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨前往松山指揮部勗勉立即備戰操演部隊的衛戍第二戰鬥隊，宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給。賴清德說，作戰部隊的基層官士兵，每月加給最高將提升一萬二千元。這些調整，都將在四月一日正式生效實施。

志願役勤務加給 分3等級調整

賴清德指出，志願役勤務加給將分成三等級調整：少校以下軍官與士官、士兵，是作戰部隊的主力，將從一萬元調整為一萬五千元；中校與上校增加四千元，將官將增加三千元。戰鬥部隊加給也提升。第一類型的作戰部隊訓練和勤務都極為繁重，將從現行的五千元調整為一萬二千元，而第二類型的戰鬥支援部隊也會從現行的三千元提升到七千元。

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喊話藍白兩黨 給國軍最大支持

賴並向藍白兩黨喊話說，調整國軍待遇是一個長期的進程，要經過嚴謹的討論，絕不是漫天喊價；也希望在野黨重新思考凍刪國防預算的影響，給予國軍官士兵最大的支持，展現朝野一致對外的團結精神。

賴清德除頒發加菜金，也視導部隊戰備與勤務執行狀況，並宣布提升志願役勤務加給以及戰鬥部隊加給；這些調整，都將在四月一日正式生效實施，落實政府對國軍弟兄姊妹的承諾與照顧。

賴強調，國軍弟兄姊妹是國家的磐石，更是全體國人的希望。他與政府要做全體國軍的後盾，所以，從他一上任就指示國軍待遇調整，並以基層官士兵為優先，要讓大家在落實戰訓本務的同時，也能兼顧家庭。

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