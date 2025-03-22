代購少5盒蛋黃酥 判刑1年 未補也未退款 法官認定網路詐欺

馬姓男子代購蛋黃酥少給5盒，未補齊也未退款，法官認定觸犯網路詐欺罪，判刑1年。圖為蛋黃酥名店前大排長龍人潮。（資料照）

2025/03/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市知名蛋黃酥店「不二坊」，因僅此一家、別無分號，總是引來排隊人潮，也因而出現代購商機。在工廠當作業員的二十六歲馬姓男子，也投入代購行列，某次少給買家五盒，後續未補齊也未退款，挨告後法官認為他觸犯網路詐欺罪，判刑一年；馬男不僅是首位代購蛋黃酥失信被判刑者，如若最後依此確定，還須入獄服刑。

代購蛋黃酥 失信判刑首例

判決指出，馬男於去年中秋前夕在臉書開「代購團」，陳姓消費者以三千八百元央請代購八盒（原價每盒三百元，代購價四七五元）並匯款，但面交時馬男只給三盒，表示手上的貨不夠，後續會再補五盒，因未依約補給，也未支付雙方談定的二千元賠償金而挨告。

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彰化地院法官審理認為，馬男雖於偵審期間均坦承犯行，態度尚佳，但他利用網路接單，再到不二坊本店排隊，卻貪圖利益而實施詐騙，讓告訴人損失金錢，事後也未清償二千元，依此判刑一年。

為區區2千元 恐入獄服刑

馬男成為全台首位因代購蛋黃酥引發糾紛而被判刑者，消息傳出後引發民眾議論，有人表示馬男在工廠當作業員的月薪三萬多元，為了多賺一些，因此辛苦排隊兼當代購，卻為了區區二千元的錢財糾紛遭判刑一年，實在得不償失。

不二坊蛋黃酥每顆原價五十元，只接受店面取貨，因此每到中秋節前夕必掀起「蛋黃酥之亂」，店前人龍長達五百公尺，嚴重影響交通；投入代購行列者多半是學生、無業或經濟弱勢族群，從中賺取差價。

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