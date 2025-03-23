以色列空襲加薩 哈瑪斯政治領導人身亡

哈瑪斯指出，以軍23日空襲加薩南部的汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領導人巴達維爾及其妻子身亡。（路透）

2025/03/23 11:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列日前重啟對加薩地區的空襲行動，形同打破先前與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）達成共識的停火協議。哈瑪斯指出，以軍23日空襲加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis），造成哈瑪斯政治領導人巴達維爾（Salah al-Bardaweel）及其妻子身亡。

根據《路透》報導，哈瑪斯在一份聲明中指責以色列暗殺了巴達維爾，據稱當時巴達維爾正與妻子一起祈禱，1枚以色列飛彈擊中了他們位於汗尤尼斯的帳篷。

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哈瑪斯高層的媒體顧問阿爾諾諾（Taher Al-Nono）也在臉書的一則貼文中哀悼巴達維爾之死。親哈瑪斯媒體表示，巴達維爾是哈瑪斯政治辦公室的其中一員，23日死於以軍空襲。

除其他數名官員外，哈瑪斯目前實際上的領導人埃阿達利斯（Essam Addalees）和內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）都在18日的以色列空襲中喪生。巴勒斯坦衛生官員稱，18日至少有400人死亡，其中一半以上是婦女和兒童。

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