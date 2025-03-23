為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列空襲加薩 哈瑪斯政治領導人身亡

    哈瑪斯指出，以軍23日空襲加薩南部的汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領導人巴達維爾及其妻子身亡。（路透）

    哈瑪斯指出，以軍23日空襲加薩南部的汗尤尼斯，造成哈瑪斯政治領導人巴達維爾及其妻子身亡。（路透）

    2025/03/23 11:43

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列日前重啟對加薩地區的空襲行動，形同打破先前與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）達成共識的停火協議。哈瑪斯指出，以軍23日空襲加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis），造成哈瑪斯政治領導人巴達維爾（Salah al-Bardaweel）及其妻子身亡。

    根據《路透》報導，哈瑪斯在一份聲明中指責以色列暗殺了巴達維爾，據稱當時巴達維爾正與妻子一起祈禱，1枚以色列飛彈擊中了他們位於汗尤尼斯的帳篷。

    哈瑪斯高層的媒體顧問阿爾諾諾（Taher Al-Nono）也在臉書的一則貼文中哀悼巴達維爾之死。親哈瑪斯媒體表示，巴達維爾是哈瑪斯政治辦公室的其中一員，23日死於以軍空襲。

    除其他數名官員外，哈瑪斯目前實際上的領導人埃阿達利斯（Essam Addalees）和內部安全負責人瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）都在18日的以色列空襲中喪生。巴勒斯坦衛生官員稱，18日至少有400人死亡，其中一半以上是婦女和兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播