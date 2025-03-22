3月底還有冷空氣！下週「晴熱如夏」飆35度 再急轉「濕冷如冬」

氣象專家指出，預估明晨部分平地仍有10度以下的低溫，不過白天天氣持續回暖，到下週高溫甚至可能來到35度以上，為「晴熱如夏」的天氣，但清晨仍偏涼，日夜溫差甚至達15度之多。（資料照）

2025/03/22 08:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晨持續受輻射冷卻影響，氣象署持續對15縣市發布低溫特報，氣象專家指出，預估明晨部分平地仍有10度以下的低溫，不過白天天氣持續回暖，到下週高溫甚至可能來到35度以上，為「晴熱如夏」的天氣，但清晨仍偏涼，日夜溫差甚至達15度之多。至於下週五將有鋒面通過，屆時將有局部陣雨或雷雨，將由「晴熱如夏」急轉為「濕冷如冬」，並持續至下週末。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受移動高壓影響，各地晴空萬里；冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差大。明晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」。

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吳德榮指出，明日白天至下週四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，各地區白天高溫皆在30度以上，下週二至週四甚至可能來到35度以上，為「晴熱如夏」、清晨易起霧的天氣，但清晨仍偏涼，日夜溫差甚至達15度之多。

吳德榮表示，下週五清晨將有鋒面，預估鋒面通過時、伴隨局部陣雨或雷雨，天氣變化很明顯。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣約僅為「大陸冷氣團」的強度，但仍將造成氣溫的驟降，由下週四的「晴熱如夏」、轉為下週五的「濕冷如冬」，並持續至下週末；天氣「乍暖還寒」需注意調適。至於下下週一冷空氣減弱，但天氣未好轉、仍濕涼。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，許多朋友都在問：「今年3月份，還會再冷嗎？」首先，根據過去20年的氣候統計資料顯示，當年的3月份竟然還有7年有寒流發生的紀錄，佔統計總數的35%的機率；最近的一次，發生在2016年的3月28日，當時台北站只剩下攝氏9.4度。因此，3月份還有強冷空氣南下影響，並不算太意外。

「林老師氣象站」指出，根據今晨最新歐洲模式模擬顯示，本月底（30日至31日前後）還會有新一波強冷空氣南下影響台灣，強度估計在強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級之間。至於同時間的美國模式模擬則顯示，冷空氣南下時間還可能再提早至29日前後。

「林老師氣象站」發文指出，根據過去20年的氣候統計資料顯示，當年的3月份竟然還有7年有寒流發生的紀錄，而根據最新歐洲模式模擬顯示，本月底還會有新一波強冷空氣南下影響台灣，強度估計在強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級之間。（圖擷自臉書）

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