禁藥害狗喪命獸醫被判首例 飼主：法院還公道

林姓飼主飼養的毛小孩Angel陪伴他多年，卻因獸醫用藥過高導致死亡。（林姓飼主提供）

2025/03/22 09:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市一名林姓飼主的寵物狗2021年底因患腫瘤，於伊甸動物醫院開刀，隨後獸醫使用台灣未開放之動物癌症禁藥，疑似用量過高導致寵物狗死亡，飼主自行調查蒐證，獲台北地方法院刑事判決勝訴，成為動物醫院使用動物禁藥的刑事判決首例，更領到農業部動植物防疫檢疫署首次發放動物用藥檢舉獎金15萬元，林姓飼主受訪表示，毛小孩Angel陪伴他多年，如今法院也還給他和愛犬一個公道。

林姓飼主指出，獸醫師明知違法而使用禁藥，無簽署用藥同意書，並使用劑量嚴重超標，發生副作用無停藥治療，持續投藥導致急性腎衰竭死亡，懷疑醫院使用假藥，當時醫院還操作成是他延誤就醫，導致他被網友撻伐。

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林姓飼主於2022年曾找立委高嘉瑜陳情，高嘉瑜質詢農委會時，質疑獸醫「違法使用禁藥」害死毛小孩，此舉遭其他飼主及獸醫撻伐，認為該用藥在國外行之有年、醫師與飼主心照不宣，此案恐打破雙方用藥默契，最後高嘉瑜推動物用藥進口管道全面放寬，不過林姓飼主也因而被許多網友、飼主、獸醫於網路上撻伐霸凌。

林姓飼主表示，他並不反對開放台灣Palladia癌症腫瘤標靶藥物，他是質疑藥品來源不明疑似是假藥，也無簽署用藥同意書、給予劑量超標，出現副作用還不停藥，原本Angel可能可以多活好幾年，卻因為伊甸動物醫院的疏失，最終導致愛犬的離去。

林姓飼主認為，當時被網友攻擊時，他一度噤聲，不想再多做解釋，如今法院還給他公道，事實證明，伊甸動物醫院當時對外說謊，在法院上才坦承疏失。

林姓飼主認為，出事後醫院卸責，更稱此藥在台無替代藥品、用劑量是安全範圍值內，但明明有合法的癌症標靶藥物「基利克」，且也有劑量的限制。

林姓飼主認為，Palladia雖然無進口，但防檢署多年以來都有合法的申請管道給予病患用藥的權利，也可選擇人用動物用藥基利克，取得來源管道合法，也不會有假藥跟禁藥的風險，過程中用藥錯誤或不當醫療，飼主們才有管道求償並負責到底。

高雄市動保處諮詢委員、律師秦睿昀受訪表示，本案時空背景是在農業部及獸醫師公會全國聯合會推動專案藥品進口之前的案件，目前在農業部開放人藥與動物藥品流用與專案藥品進口後，開業獸醫師只要向公會登記專案進口就沒有此類的問題，但他還是誠心呼籲，動物藥品管理法可透過空白授權的方式增訂除外條款，以免執業獸醫師誤觸法網 。

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