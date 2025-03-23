川普說話了！破壞特斯拉可判刑20年 恐送去薩爾瓦多坐牢

美國總統川普表示，攻擊特斯拉財物者最高將面臨20年刑期，並且有可能被送到薩爾瓦多監獄。圖為特斯拉門市外的抗議民眾。（法新社）

2025/03/23 10:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克領導美國川普政府增設的效率部（DOGE），元月上任以來就大刀闊斧展開大裁員與縮減支出等行動，有反對者怒火無處發洩，反而是各地的特斯拉車輛、門市、充電樁倒楣遭破壞；美國總統川普為此出面喊話，直指這些攻擊特斯拉品牌財物者最高將面臨20年刑期，並且有可能被送到薩爾瓦多監獄。

據《ABC》報導，川普21日在社交平台Truth Social發文，透露他很期待看到那些病態恐怖分子暴徒（sick terrorist thugs）因針對馬斯克、特斯拉行為被判處20年有期徒刑，他們也許還會在薩爾瓦多的監獄服刑。

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川普：暴行比國會山莊事件嚴重

美國聯邦調查局（FBI）於21日公開的資料顯示，自今年1月以來至少有9個州出現針對特斯拉的犯罪事件，包括縱火、槍擊和塗鴉，基本上都發生在夜間並且是個人犯案，在特斯拉門市附近的民眾要多注意可能的犯罪狀況。

川普除了將襲擊特斯拉者視為恐怖分子之外，還認為他們的行為比2021年1月6日國會山莊暴動嚴重。奧勒岡州、科羅拉多州、南卡羅萊納州目前各有1人因破壞特斯拉而被起訴，司法部長邦迪（Pam Bondi）指稱這3人使用汽油彈焚燒電動車、充電樁，將面臨法律全面的制裁。

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