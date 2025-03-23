日本三重巴士撞樹 司機喪命、21名乘客受傷送醫

日本西武觀光巴士從和歌山縣前往埼玉縣埼玉市的班車，於三重縣42號國道撞擊路邊樹木，導致司機喪命、21名乘客受傷。（圖擷自＠atomdiver「X」帳號）

2025/03/23 10:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本「西武觀光巴士」1輛從和歌山縣那智勝浦町前往埼玉縣埼玉市大宮區的班車，於22日晚間8時30分許在三重縣御濱町42號國道撞擊路邊樹木，導致司機喪命、21名乘客受傷送醫。

據《NHK》報導，巴士當時不知為何偏離行駛路線，先是穿越了對向車道再撞上旁邊的防風林，從現場畫面可以看到車頭左前方猛烈撞擊1棵林木，導致車身受損、擋風玻璃碎裂。

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巴士57歲駕駛橋爪悟司送醫搶救仍宣告不治，車上另名輪替司機則沒有大礙，但有21名乘客受傷。準備前往東京的男旅客透露，在事故發生之前完全沒有任何異狀，突然就有一股很大的撞擊力道和巨響傳來，他看到車上很多人的頭部、口鼻都在流血。

西武觀光巴士表示，這輛巴士載有21名乘客和2名司機，22日晚間7時30分許從那智勝浦町勝浦溫泉出發，途經三重縣、神奈川縣橫濱市、東京新宿和池袋，預計於23日早上7時抵達埼玉市大宮區。

西武觀光巴士指出，橋爪悟司擁有20年的駕駛經驗，並且開過這條路線很多次了，他並沒有任何可能會導致車禍的慢性病，出發前的狀況也無異常，公司方面向所有旅客表達歉意，將會全面配合警方調查。

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