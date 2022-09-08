埔里恐怖情人GG了！涉違跟騷、家暴法 南投檢方再聲押獲准

陳姓男子今年6月求陳姓前女友復合未果，連續騷擾恐嚇，並至女方住處外丟汽油彈，警方依跟騷法送辦，檢方向法院聲羈獲准。（資料照）

2022/09/08 20:28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮32歲陳姓男子今年6月不滿與46歲陳姓前女友復合不成，發簡訊恐嚇，甚至到對方住處丟汽油彈，南投檢方依違反跟蹤騷擾防制法聲請法院羈押獲准，但陳男解除羈押後，又有跟騷行為，日前見對方與其他男性友人同車，更打翻醋罈，涉嫌手持菜刀興師問罪，所幸埔里警分局員警及時趕到，事後他被依違反跟騷法移送法辦，檢方2度聲押又獲准，可能是跟騷法上路後全國首例。

陳姓男子與前女友是相差14歲的姊弟戀，疑似因個性不合等因素分手，但陳男為求復合，6月1日以通訊軟體傳送訊息，恐嚇陳女若不接電話就放火燒車，又打數十通電話騷擾，還在陳女的工作場所外長時間盯哨。

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埔里分局接獲報案依跟騷法偵辦，並為陳女聲請緊急保護令，但陳男6月7日再至陳女住處外丟汽油彈恐嚇，警方獲報將他拘提到案送辦，檢方依跟騷法、家庭暴力防治法向法院聲請羈押獲准，是跟騷法上路後南投縣首件羈押案例，上個月陳男被起訴後解除羈押，陳女盼能和平分手，陳男仍不放棄，8月22日至女方住處求復合未果，雙方又發生衝突，不歡而散。

5日（週一）上午陳男發現陳女與另一名蔡姓男子同車，憤而從機車置物箱取出菜刀興師問罪，蔡男也持甩棍、玩具槍對峙，警方接獲報案到場制止衝突，陳女持有法院裁定陳男不得對其騷擾之保護令，員警依違反保護令、跟騷法現行犯逮捕陳男，並查扣菜刀，認為陳男有反覆犯罪之虞，建議檢方再次向南投地院聲請羈押獲准，成為南投縣違反跟騷法二度遭羈押首例，至於蔡男所持玩具槍是否有殺傷力，警方也會另行送驗究辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

陳姓男子（右）發現前女友與另一名男子同車，打翻醋罈，憤而持菜刀興師問罪。（埔里分局提供）

埔里分局員警獲報趕到制止陳男持刀行為，並依違反家暴防治制、跟騷法逮捕送辦，檢方再度向法院聲押獲准。（埔里分局提供）

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