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    恐怖情人持槍擄人警攔車營救 宜縣第2起跟騷法收押案例

    警方將涉嫌持槍擄人的張男壓制在地。（圖由警方提供）

    警方將涉嫌持槍擄人的張男壓制在地。（圖由警方提供）

    2022/08/28 14:38

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣40歲張姓男子要求江姓前女友復合不成，涉嫌持槍擄人，警方鎖定涉案人車，在案發2個多小時後，以前後包抄方式攔車營救被害人，檢察官昨晚聲押獲准，成為跟蹤騷擾防制法上路至今，全縣第2起收押案例。

    昨天凌晨2點50分，三星警分局獲報，指三星鄉大埔中路有民眾糾紛，警方到場後得知，一名張男子要求前女友32歲江姓女子復合未果，竟持槍擄人，把江女強押上休旅車，再開車揚長而去。

    警方專案小組調閱監視器畫面及車辨系統，查出張男所在位置，清晨5點在冬山鄉香和路包抄攔車，把張男拖到車外壓制在地，救出被擄的江女，一併起獲作案用瓦斯槍、一組安非他命吸食器。

    江女先前有聲請保護令在案，全案依妨害自由、毒品、違反跟騷法移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官訊後向宜蘭地方法院聲押，法官昨晚裁定收押。

    跟騷法今年6月1日起實施當天，宜蘭縣另名張姓男子為了逼前妻復合，12小時內狂打300通電話，口出「不殺你不甘心」等語，並到前妻工作場所、住處盯梢、丟玻璃瓶，檢方依違反跟騷法聲押獲准，成為跟騷法施行後全國第一起收押案例。

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    警方以前後包抄方式攔下張男的休旅車救出被害人。（圖由警方提供）

    警方以前後包抄方式攔下張男的休旅車救出被害人。（圖由警方提供）

    宜縣張男（中）要求江姓前女友復合不成，涉嫌持槍擄人被聲押獲准。（圖由警方提供）

    宜縣張男（中）要求江姓前女友復合不成，涉嫌持槍擄人被聲押獲准。（圖由警方提供）

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