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    台中首起跟騷法起訴！他煞到單親少婦 狂打電話、放炮示愛

    跟騷法已在今年6月1日起正式上路實施。（警方提供）

    跟騷法已在今年6月1日起正式上路實施。（警方提供）

    2022/09/05 23:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓工人今年在一處民宅施工時煞到樓下的單親少婦，展開瘋狂追求，示愛卻被拒，一連串過激手段讓少婦不堪其擾報警，經台中地檢署審理，被依違反《跟蹤騷擾防制法》（簡稱跟騷法）等罪起訴，這也是自6月跟騷法施行以來，台中市第一起涉該法的起訴案件。

    起訴指出，42歲王姓工人今年4月下旬在市區一名單親少婦住家樓上施工，過程中不慎將污水排入少婦家中，少婦發現後向施工業主反映，並留下名片，並由業主轉請王姓工人前往少婦家中查看排除，未料王男竟因此煞到少婦，顧不得對方已育有一對兒女，仍展開猛烈追求，少婦直接婉拒，卻因此引起王男不滿。

    王開始以打電話、傳簡訊甚至施放大龍炮方式騷擾少婦，且光是今年6月初的10天內，就陸續打18通電話、傳18封簡訊騷擾，期間見少婦都無回應，還跑到少婦住處門口大力敲門，當時少婦正如廁，其小兒子應門後，王竟直接衝進家中，恐嚇稱「知道學校、安親班地點，小心一點，不然找人打你」。

    相隔約一週王男又跑去少婦家大力敲打家門騷擾，，並在門外木板上留言「想獨自跟妳聊聊可以嗎？禁止帶跟屁蟲」，少婦最後不堪其擾報警，王男到案時辯稱有幻想症，還說跟少婦是男女朋友，才會不斷打電話、傳簡訊，但警方訊後仍依跟騷法送辦。

    而全案在審理期間，檢方根據被害人證詞、電話與簡訊紀錄、少婦住處留言木板等證據，不採信王男辯詞，最近依恐嚇、跟騷法等罪起訴，這也是台中地檢署第一起跟騷法起訴案件。

    「你的浪漫可能是別人的糾纏。」台中市警局婦幼隊長高嘉陽表示，過去這些行為多半只能依《性騷擾防治法》、《社會秩序維護法》處理，如今有專法可管，在跟騷法中包括監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等八大行為樣態，若符合跟騷法四大構成要件：針對特定人反覆或持續、與性或性別有關、違反意願、使人心生畏怖，即可能觸法。

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