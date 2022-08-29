南港街頭凶殺！3天前才獲保護令 她辭工作仍逃不過恐怖情人

葉女因感情糾紛遭前男友陳男追砍。（民眾提供）

2022/08/29 23:38

首次上稿 22:52

更新時間 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南港區今天（29日）下午1時許發生一起凶殺案，40歲陳姓男子疑似因為感情糾紛，持開山刀追砍29歲葉姓前女友。據了解，陳男分手後持續騷擾葉女，她26日深夜再次向警方報案並獲核發保護令，想不到3天後竟遭砍，差點小命不保。

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綜合媒體報導，陳男與葉女兩人為前男女朋友的關係，不過在今年4月分手，分手後陳男仍糾纏不清，屢次找葉女談復合遭拒絕，他並持續發訊息或尾隨葉女，讓被害人不堪其擾。今年6月《跟騷法》施行後，葉女提告陳男涉嫌恐嚇，警方依法通報法院並傳喚陳男到案說明，法院在審理後認定陳男恐嚇、騷擾行為屬實，並核發保護令，不過陳男依舊持續騷擾行為。

據悉，葉女為了躲避騷擾，甚至辭去原本工作，改成通車到南港軟體科技園區上班，卻還是遭到糾纏，本月26日深夜，她再次向警方報案，也再度獲核發保護令，想不到卻觸怒陳男；29日，陳男到葉女公司附近守株待兔，見女方出現即持刀攻擊，所幸許多路人見義勇為，才讓葉女保住了性命。

陳姓男子持刀猛刺葉女。（圖擷取自「爆廢公社」）

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