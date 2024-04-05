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恐怖情人找前女友談判不成 持球棒砸車再持刀「要砍妳！」

洪姓男子約前女友談判不成，持球棒打爛前女友機車，再持刀恫嚇：「要砍妳！」被法院依恐嚇等罪判刑。（記者林嘉東攝）

洪姓男子約前女友談判不成，持球棒打爛前女友機車，再持刀恫嚇：「要砍妳！」被法院依恐嚇等罪判刑。（記者林嘉東攝）

2024/04/05 16:02

〔記者林嘉東/基隆報導〕洪姓男子與謝姓女友分手後，跑到謝女家樓下談判遭拒，先持球棒打爛女友機車的車頭，再持刀恫嚇謝女：「要砍妳！」嚇得女友報警提告；此外，洪男遇到不認識路人，只因被對方看一眼，又持刀套意圖加害對方。基隆地院近日審結將洪男依恐嚇罪等罪，合併判處3月徒刑。

判決指出，洪姓男子與謝姓女子分手後，去年5月某日上午8時許，跑到謝女家樓下，找謝女談判遭拒，憤而持球棒砸毀謝女機車的車頭，謝女聞聲下樓察看，質問洪男：「我的車是你砸的？」洪男不僅坦承是他砸的，還嗆：「再砸一次給妳看」，當著謝女的面，再持球棒砸謝女機車右側車殼後，欲離去。

謝女見狀要攔阻洪男，洪男竟駕車逼近謝女，下車持刀架在謝女脖子上，恫稱：「要砍你！」，致謝女心生畏懼，報警提告。洪男到案後面對警員詢問，為何要砸謝女的機車，竟稱：「我爽！」

洪男持球棒砸爛謝女機車前，遇到不認識的古姓路人，僅因對方看了他一眼，竟持刀套上前嗆古：「看三小，為什麼一直看著我」，意圖加害古男，古男等洪男離去後報警提告。

檢方調查後將洪男依毀損與恐嚇等罪嫌起訴。判決指出，洪男光天化持球棒砸爛謝女的機車，目無法紀，態度囂張，不知自我節制，與古男素不相識，又持刀套靠近古男，意圖加害古男，依恐嚇、毀損等罪，合併判處洪男3月徒刑。

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